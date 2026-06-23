Tarot tuần này: Thiên Bình được “vũ trụ” thúc đẩy, Ma Kết có cuộc hẹn quan trọng

HHTO - Hãy cùng giải mã thông điệp mà vũ trụ đang “thì thầm” với cung Hoàng đạo của bạn trong tuần này nhé!

Thiên Bình

Tuần này Thiên Bình có khả năng bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, một cách đầy bất ngờ. Một vài Thiên Bình sẽ cảm nhận được cú hích từ vũ trụ, thúc đẩy Thiên Bình bước ra khỏi vùng an toàn.

Thiên Bình sẽ nhận được nhiều tin tức tốt vào khoảng thời gian giữa tuần. Tuần này Thiên Bình cũng có được những may mắn nho nhỏ bất ngờ, như thắng giải, trúng thăm may mắn,... Một vài Thiên Bình khác có khả năng nhận được khoản tiền từ người thân cho, tặng.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể đối diện với những vấn đề cũ, chưa giải quyết triệt để từ trước, xuất hiện trở lại trong tuần này. Với một vài Thiên Yết, vấn đề này có thể liên quan đến gia đình, hoặc một vấn đề quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến nền tảng trong tương lai.

Một vài Thiên Yết khác có thể cảm thấy vướng mắc, rắc rối trong suy nghĩ và chưa tìm thấy được hướng giải quyết ngay. Thiên Yết có thể tâm sự với bạn bè, hoặc một số bạn bè của Thiên Yết có khả năng chủ động cảnh báo hoặc cho bạn lời khuyên từ trước.

Nhân Mã

Nhân Mã có khả năng nhận được một món quà quý giá từ ai đó, hoặc chủ động tặng ai đó. Nhân Mã đang nhận được sự thuận lợi từ sự bảo hộ vô hình, giúp Nhân Mã tránh khỏi những năng lượng tiêu cực.

Nhân Mã cũng có khả năng ký kết, thỏa thuận với một ai đó, một điều gì đó. Và Nhân Mã sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè thân thiết, và có những buổi hội họp với bạn bè.

Ma Kết

Ma Kết đạt được những thành tựu, gặt hái được thành quả, dấu mốc nào đó trong tuần này. Đây là một sự kiện đáng ăn mừng và Ma Kết có thể tận hưởng niềm vui, sự chúc tụng, khen ngợi từ bạn bè, người thân xung quanh.

Ma Kết cũng có khả năng phải hợp tác, thỏa thuận hoặc phối hợp với một người nữ nào đó trong tuần. Việc chuẩn bị trước khi gặp gỡ có thể giúp cho Ma Kết thuận lợi hơn. Nếu có vướng mắc sau đó, Ma Kết nên nỗ lực tìm kiếm thông tin nhiều hơn. Những thông tin này sẽ mang lại cho Ma Kết lợi thế lớn, nhưng buộc phải bỏ ra nhiều công sức.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể gặp phải một trở ngại nhỏ trong tuần. Điều gì đó có thể không thành công, những nút thắt chưa được tháo gỡ, tuy nhiên “điều gì không đánh bại bạn thì sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn”. Bảo Bình hãy tin vào năng lực của bản thân, nhưng cũng đừng quá tự cao, và cũng nên tránh xa những kẻ kiêu ngạo.

Bảo Bình có thể dành thời gian để ở bên những người bạn phù hợp tần số năng lượng và thông qua những người này để lấy thêm động lực phát triển cho bản thân.

Song Ngư

Song Ngư hoàn toàn tập trung cho vấn đề công việc, học tập, tài chính, sức khỏe của chính mình trong tuần. Mọi thứ được thực hiện một cách kỷ luật, nghiêm túc và bài bản. Song Ngư đang kiên nhẫn với mọi thứ xung quanh. Điều này mang lại những tiềm năng lâu dài rất lớn dành cho Song Ngư.

Tuy nhiên, tuần này Song Ngư nên cẩn thận với những kẻ “hai mặt”, cố tình gây rối và chia rẽ, hoặc chen giữa Song Ngư với mối quan hệ nào đó xung quanh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo