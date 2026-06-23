Tarot tuần này: Bạch Dương đi chậm mà chắc, Xử Nữ rủng rỉnh “hầu bao”

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này có xu hướng kiểm soát tốt tình hình hiện tại của bản thân. Năng lượng “chậm mà chắc” giúp Bạch Dương xử lý tốt những vấn đề (nếu có) xảy ra trong gia đình.

Phần thời gian còn lại trong tuần có xu hướng khá nhẹ nhàng dễ chịu, Bạch Dương hoàn toàn có thể thư thái. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tuần, Bạch Dương nên khôn khéo linh hoạt hơn, thậm chí có thể “ẩn nhẫn chờ thời”, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công việc và tài chính.

Kim Ngưu

Kim Ngưu tuần này có thể tập trung khá nhiều cho việc học hành, trường lớp hoặc bận rộn với công việc, những đối tác lớn… Khoảng thời gian đầu tuần, Kim Ngưu có thể nghe được vài tin không hay về mình, hoặc khó chịu với ai đó tung tin đồn, “nấu xói” sau lưng.

Tuy nhiên khi dần về giữa tuần, Kim Ngưu có thể cảm thấy được sự yên bình, nhẹ nhàng hơn. Cuối tuần là thời điểm Kim Ngưu nên cho phép mình đi ra ngoài chơi, tụ tập bạn bè, nghỉ xả hơi để tận hưởng niềm vui.

Song Tử

Song Tử tuần này có thể hơi chán nản một chút vì những sự kiện đã cất công chuẩn bị, vạch ra kế hoạch chi tiết từ trước có khả năng không được như mong muốn. Một khía cạnh nào đó trong cuộc sống có thể khiến Song Tử cảm thấy thất vọng và chiếm hoàn toàn sự tập trung của Song Tử vào vấn đề đổ bể này.

Song Tử có thể cảm thấy bản thân mắc kẹt với vấn đề đã khiến bản thân “tụt mood” này và dường như tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên cũng không ai giúp được Song Tử ngoài việc chính Song Tử cần điều chỉnh góc nhìn của mình. Những tin tức mới sẽ đến với Song Tử vào cuối tuần.

Cự Giải

Cự Giải có thể cảm thấy dồi dào tinh thần, sức lực lẫn sự hứng khởi, niềm đam mê, sáng tạo để xử lý những vấn đề xảy ra trong tuần. May mắn đang ở ngay bên cạnh Cự Giải trong tuần này.

Tuy nhiên với một vài Cự Giải, sự tập trung tinh thần có thể dồn vào vấn đề tình cảm, tiêu hao đi phần năng lượng sáng tạo đang có trong tuần. Cự Giải có thể tìm đến một chuyên gia để tìm kiếm lời khuyên cho những vấn đề hiện tại đang vướng mắc.

Sư Tử

Sư Tử tuần này ở trong trạng thái khá chăm chỉ, cần mẫn. Nếu chưa được như vậy, Sư Tử được khuyên nên chú ý nhiều hơn đến những việc cần được xử lý, chú ý đến việc học, kiên nhẫn làm việc. Sư Tử sẽ nhận được một món quà, một phần thưởng nào đó vào khoảng thời gian cuối tuần.

Sư Tử cũng nên học cách kiềm chế cơn giận của mình. Đặc biệt là nếu có tranh cãi hoặc vấn đề xảy ra trong gia đình. Vấn đề với gia đình nếu xảy ra trong tuần này thì có khả năng Sư Tử sẽ hối tiếc và mất một thời gian dài về sau mới có thể khắc phục được.

Xử Nữ

Xử Nữ đang có một nguồn tài chính tăng trưởng ổn định, hoặc dư dả hơn mọi khi. Có thể điều này cũng là nguyên nhân thúc đẩy cho Xử Nữ chi tiêu rộng rãi hơn, đặc biệt là các buổi tụ họp với bạn bè, những bữa tiệc, lễ kỷ niệm...

Một sự kiện nào đó có thể diễn ra trong tuần, và Xử Nữ rất mong chờ nó. Việc gần gũi với gia đình, người thân; hoặc những đối tượng, mối quan hệ mà Xử Nữ coi là người thân, tri kỷ; mang lại cho Xử Nữ nguồn động lực thúc đẩy lớn trong tuần.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo