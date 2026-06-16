Tarot tuần này: Song Tử "bù qua sớt lại", Xử Nữ trở thành "chuyên gia cố vấn"

HHTO - Năng lượng của tuần mới thay đổi, hé lộ những bước ngoặt lớn trong công việc và tình cảm của 12 cung Hoàng đạo. Cùng lật mở những lá bài Tarot và bài trà để xem các cung Hoàng đạo đang được hướng dẫn để đi trên vận trình tuần này thế nào nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này có thể đón nhận những tin tức bất ngờ, một trong số đó có thể là nỗi lo lắng quá lớn, hoặc một cú sốc với Bạch Dương, khiến Bạch Dương nghĩ mình không thể vượt qua được. Tuy nhiên có thể mọi chuyện sẽ không như vậy.

Bạch Dương đang đi đúng đường. Điều quan trọng là sự kiên trì, kỷ luật để có thể đảm bảo mình vẫn đang phát triển đúng hướng. Bạch Dương có thể cảm thấy gắn kết, thân thiết hơn với một người bạn có cùng giới tính trong tuần.

Kim Ngưu

Cảm giác không đủ đầy có thể quấn lấy Kim Ngưu trong tuần này, có thể là về mặt tiền bạc hoặc tình cảm. Kim Ngưu có xu hướng căng thẳng, khó thả lỏng và không chia sẻ nhiều. Tuy nhiên dần về cuối tuần, Kim Ngưu có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn, buông bớt những áp lực.

Kim Ngưu đang được đánh giá cao. Những sự khen ngợi thông qua những lời chia sẻ từ người khác, trong đó có thể có những người đang âm thầm ngưỡng mộ Kim Ngưu, có thể khiến Kim Ngưu cảm thấy tự tin, vui vẻ hơn.

Song Tử

Song Tử đón nhận nhiều tin tức đan xen trong tuần này. Có tin vui, có tin buồn. Có cơ hội mở ra, có những chuyện sẽ đi đến hồi kết thúc. Những chuyện này có thể đến trong bất kỳ khía cạnh nào: Tình cảm, công việc, học tập, phát triển bản thân,...

Nhìn chung, mọi chuyện có thể coi như bù qua sớt lại và Song Tử có thể cảm thấy mình vẫn đang cân bằng, điều tiết tốt mặt bằng chung. Tuy nhiên Song Tử cũng cần phải thích nghi với những mất mát, những điều không còn thuộc về cuộc sống của mình nữa.

Cự Giải

Cự Giải có xu hướng giấu nhẹm mọi thứ chỉ cho riêng bản thân mình biết trong tuần này. Kể cả khi có vướng vào những rắc rối, cảm thấy tức giận hay bùng nổ... Cự Giải cũng chọn cách đè nén xuống hoặc chịu đựng một mình.

Cự Giải có thể cảm thấy im lặng là giải pháp khôn ngoan, hoặc đơn giản là mọi người không đủ hiểu để chủ động chia sẻ. Dù sao đi nữa thì Cự Giải cũng nên chú ý nhiều hơn đến tài chính của mình trong tuần này, đặc biệt là những lỗ hổng chi tiêu.

Sư Tử

Sư Tử có khả năng đang bận rộn nhiều thứ, mở rộng các kỹ năng, các mối quan hệ và phát triển ngoài những vùng an toàn vốn có. Sư Tử đang nhận được những thành công, hoặc sự đi lên đầy triển vọng.

Tuy nhiên, với một vài Sư Tử hoặc ở một vài khía cạnh khác, Sư Tử vẫn nên chuẩn bị nhiều hơn, xác định những mục tiêu. Khoảng thời gian cuối tuần, Sư Tử có thể nhận được những thông báo khá quan trọng.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể đang khá nhạy bén, đặc biệt là về mặt tư duy, sự rõ ràng, quyết đoán,... trong tuần này. Đây là thời điểm Xử Nữ cũng đủ sự quyết tâm để giải quyết những vướng mắc, “làm ra ngô ra khoai” và bước ra khỏi một tình huống rắc rối nào đó.

Xử Nữ cũng có thể tìm được những lời khuyên hữu ích, và có thể chính là “chuyên gia cố vấn” cho một ai đó. Một điều gì đó mà Xử Nữ mong muốn, có thể liên quan đến gia đình, có thể thành sự thật. Đây có thể là một tin vui đối với gia đình của Xử Nữ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo