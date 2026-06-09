Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lời nhắn tuần này: Tuổi Mão cần kiên nhẫn hơn, tuổi Thân học thêm kỹ năng mới

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều chuyển biến đáng chú ý cho 12 con giáp. Một số tuổi có cơ hội mở rộng công việc, gia tăng thu nhập, trong khi số khác cần thận trọng hơn trước những quyết định quan trọng.

Tuổi Tý

Công việc có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự chủ động và khả năng thích nghi nhanh. Giữa tuần dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tài chính ổn định, phù hợp để lên kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Tuổi Sửu

Đây là tuần thích hợp để hoàn thiện những dự án còn dang dở. Công việc diễn ra tương đối thuận lợi nhưng cần tránh bảo thủ trong cách làm việc. Một khoản chi bất ngờ có thể phát sinh vào cuối tuần.

Tuổi Dần

Năng lượng dồi dào giúp tuổi Dần xử lý công việc hiệu quả hơn thường lệ. Cơ hội hợp tác hoặc mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp xuất hiện trong tuần. Tài chính có tín hiệu tích cực từ nguồn thu phụ.

Tuổi Mão

Tuần mới đòi hỏi tuổi Mão phải tập trung và kiên nhẫn hơn. Một vài kế hoạch có thể chậm hơn dự kiến nhưng kết quả cuối cùng vẫn khả quan. Nên hạn chế chi tiêu theo cảm hứng.

Tuổi Thìn

Đây là một trong những con giáp có vận trình nổi bật nhất tuần. Công việc xuất hiện cơ hội mới giúp bạn khẳng định năng lực cá nhân. Nếu đang có dự định thay đổi công việc hoặc phát triển dự án riêng, đây là thời điểm thuận lợi để bắt đầu.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến giấy tờ, hợp đồng hoặc thủ tục hành chính. Công việc không có nhiều biến động lớn nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng cao. Tài chính nhìn chung ổn định.

Tuổi Ngọ

Tuần này mang đến nhiều cơ hội giao lưu, kết nối và mở rộng quan hệ. Những người làm kinh doanh hoặc bán hàng dễ đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, cần tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Tuổi Mùi

Tài chính là vấn đề cần được quan tâm nhiều nhất trong tuần này. Hạn chế đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay mượn khi chưa cân nhắc kỹ. Công việc duy trì ở mức ổn định nếu bạn giữ được sự tập trung.

Tuổi Thân

Một vài thay đổi bất ngờ trong môi trường làm việc có thể khiến tuổi Thân phải điều chỉnh kế hoạch. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để học hỏi thêm kỹ năng mới và mở rộng kinh nghiệm thực tế.

Tuổi Dậu

Tuần mới mang đến những tín hiệu tích cực về sự nghiệp. Những nỗ lực trước đây bắt đầu được ghi nhận, giúp bạn có thêm động lực để theo đuổi mục tiêu. Tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần.

Tuổi Tuất

Công việc tiến triển tương đối thuận lợi nhưng cần chú ý cách giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác. Một cuộc gặp gỡ hoặc trao đổi quan trọng trong tuần có thể mang lại cơ hội đáng giá cho tương lai.

Tuổi Hợi

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Hợi rà soát lại các mục tiêu cá nhân và định hướng nghề nghiệp. Tài chính không có nhiều biến động lớn, nhưng nên ưu tiên tích lũy thay vì chi tiêu cho những nhu cầu không cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

1779680817773.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#tuổi Thìn #tuổi Mùi #tài chính #cơ hội #thăng tiến #tuần mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục