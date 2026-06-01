Horoscope 1/6 - 7/6: Nhân Mã nói được làm được, Bảo Bình một mình vẫn ổn

HHTO - Nhóm nguyên tố cuối cùng đứng trước bài toán lớn về việc dung hòa giữa những lý tưởng cao đẹp, tầm nhìn xa rộng với những hành động thực tế, tỉ mỉ ngày qua ngày.

Nhân Mã

Nhân Mã sẽ có một tuần khá năng động khi liên tục xuất hiện cơ hội mới liên quan tới công việc và các mối quan hệ xã hội. Cung hoàng đạo này có xu hướng di chuyển nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn và cũng dễ mở rộng các kết nối quan trọng. Một số kế hoạch tưởng chừng bế tắc trước đó sẽ bắt đầu tìm được hướng giải quyết.

Tuy nhiên, Nhân Mã cần chú ý quản lý thời gian vì lịch trình dày đặc dễ khiến cơ thể xuống sức. Tài chính có tín hiệu tích cực, đặc biệt với người làm kinh doanh, marketing hoặc sáng tạo nội dung. Đây cũng là thời điểm phù hợp để học thêm kỹ năng mới hoặc thử sức ở lĩnh vực khác.

Ma Kết

Ma Kết bước vào tuần mới với tinh thần khá quyết liệt. Đây là khoảng thời gian cung hoàng đạo này tập trung mạnh cho sự nghiệp và mục tiêu cá nhân. Một vài cơ hội thăng tiến hoặc mở rộng công việc có thể xuất hiện, nhưng đi kèm là trách nhiệm lớn hơn nhiều. Ma Kết vốn là người kiên trì nên càng áp lực lại càng dễ bộc lộ năng lực thật sự.

Cung hoàng đạo này cần chú ý sức khỏe vì dấu hiệu làm việc quá sức đang khá rõ. Những ai đang có ý định thay đổi môi trường làm việc nên cân nhắc kỹ thay vì quyết định vội vàng. Về tiền bạc, đây là tuần có xu hướng chi tiêu cho đầu tư hoặc các kế hoạch dài hạn.

Bảo Bình

Đây lại là cung dễ cảm thấy mất phương hướng nhất tuần này. Nhiều suy nghĩ trái chiều khiến cung hoàng đạo này khó đưa ra quyết định rõ ràng. Có lúc Bảo Bình muốn thay đổi hoàn toàn môi trường hiện tại, nhưng lại thiếu sự chắc chắn để bắt đầu. Công việc nhìn chung không quá xấu nhưng dễ xuất hiện cảm giác chán nản hoặc thiếu động lực. Đây là lúc cung Khí nên tập trung giải quyết từng việc nhỏ thay vì nghĩ quá nhiều về tương lai xa.

Một vài cuộc trò chuyện với người có kinh nghiệm sẽ giúp cung này nhìn nhận vấn đề thực tế hơn. Tài chính chưa có biến động lớn nhưng cần hạn chế mua sắm theo cảm hứng.

Song Ngư

Song Ngư bước vào tuần mới với khá nhiều vấn đề liên quan tới tiền bạc và kế hoạch cá nhân. Có dấu hiệu cung hoàng đạo này đang chi tiêu thiếu kiểm soát hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm lý “thấy thích là mua”. Vì vậy, "chú Cá" nên rà soát lại các khoản thu chi trước khi rơi vào tình trạng hụt ngân sách cuối tháng.

Trong công việc, đây là thời điểm cần tỉnh táo trước các lời mời hợp tác hoặc đầu tư. Không phải cơ hội nào xuất hiện cũng thực sự phù hợp. Dù vậy, trực giác tốt sẽ giúp bạn tránh được vài rắc rối nếu biết lắng nghe bản thân. Cuối tuần là khoảng thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và hạn chế suy nghĩ tiêu cực quá nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo