Horoscope 25/5 - 31/5: Xử Nữ không còn "quá tải", Bọ Cạp sàng lọc mối quan hệ

HHTO - Tuần cuối tháng 5 mang tới khá nhiều chuyển động tích cực cho 4 chòm sao tiếp theo, đặc biệt ở công việc và tài chính cá nhân.

Sư Tử

Sư Tử tuần này khá bận khi liên tục phải xử lý công việc gấp hoặc hỗ trợ thêm cho người khác. Tuy nhiên càng áp lực bạn lại càng làm tốt. Một vài người sẽ được giao phụ trách đầu việc lớn hơn hoặc trực tiếp làm việc với khách hàng quan trọng.

Nếu đang làm sáng tạo, tổ chức sự kiện hoặc truyền thông, tuần này dễ có sản phẩm được đánh giá cao hơn mong đợi. Ngoài ra Sư Tử cũng có khả năng gặp người hỗ trợ tốt cho định hướng nghề nghiệp sau này.

Tài chính nhìn chung ổn định. Một khoản tiền về đúng lúc giúp bạn giải quyết chuyện mua sắm hoặc thanh toán đã trì hoãn trước đó.

Xử Nữ

Xử Nữ có tuần khá hiệu quả khi hàng loạt việc tồn đọng bắt đầu được xử lý gọn gàng hơn. Bạn tập trung tốt và không còn bị cảm giác “quá tải” như trước.

Trong công việc, đây là tuần dễ được giao thêm trách nhiệm hoặc phải đứng ra xử lý phần việc quan trọng của nhóm. Dù hơi áp lực nhưng kết quả mang lại khá xứng đáng. Những ai đang học thêm kỹ năng, ôn thi hoặc làm hồ sơ cũng có tín hiệu tích cực.

Tuần này, Xử Nữ cũng chú ý hơn tới chuyện ăn uống, ngủ nghỉ và bắt đầu cân bằng lại lịch sinh hoạt.

Thiên Bình

Thiên Bình bước vào tuần mới với khá nhiều cảm hứng thay đổi. Bạn muốn làm mới bản thân, đổi kiểu tóc, thay đổi góc làm việc hoặc đơn giản là thoát khỏi cảm giác lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Điểm mạnh lớn nhất tuần này là khả năng giao tiếp. Bạn dễ tạo thiện cảm và gặp được người mang tới cơ hội tốt cho công việc. Một vài Thiên Bình còn nhận được lời mời hợp tác hoặc job ngoài khá phù hợp.

Tiền bạc cũng có tín hiệu sáng hơn khi bạn nhận được khoản thu nhỏ ngoài kế hoạch hoặc bán được món đồ đã đăng từ lâu.

Bọ Cạp

Bọ Cạp tuần này khá tỉnh táo và thực tế. Bạn không còn muốn mất thời gian vào những chuyện khiến mình tụt năng lượng mà bắt đầu tập trung nhiều hơn vào mục tiêu cá nhân.

Trong công việc, một cuộc họp hoặc lời đề nghị bất ngờ có thể mở ra hướng đi mới. Những ai đang muốn phát triển thương hiệu cá nhân hoặc công việc riêng sẽ có thêm động lực để bắt đầu.

Ngoài ra đây cũng là tuần Bọ Cạp có xu hướng quản lý tiền chặt hơn, hạn chế mua sắm cảm hứng và nghĩ nhiều hơn tới kế hoạch dài hạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo