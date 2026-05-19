Tarot tuần này: Bạch Dương chợt thấy tương tư, Song Tử cần tìm “thành tựu ẩn”

HHTO - Trong tuần này, cung Hoàng đạo nào sẽ đón nhận bùa hộ mệnh của may mắn, hay nhận được mũi tên tình yêu của Cupid? Cùng lật mở những lá bài Tarot và xem nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương nhiều khả năng sẽ rơi vào một tình yêu mới chớm trong tuần này. Một vài Bạch Dương có khả năng thầm crush ai đó. Một số khác có thể mạnh dạn nói lời tỏ tình hoặc chủ động bắt chuyện với đối phương. Bạch Dương cũng có thể sẽ mơ mộng khá nhiều về đối tượng tình cảm của mình.

Một vài Bạch Dương khác có thể sẽ khởi động một dự án nào đó đầy hứng thú hoặc bắt đầu một sở thích mà bản thân mới có đam mê dạo gần đây. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng niềm vui, sự hào hứng sẽ dẫn dắt Bạch Dương trong tuần này.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có khả năng đóng cửa trái tim hoặc trở nên khép mình hơn trong tuần. Lý do có thể bắt nguồn từ việc Kim Ngưu có một sự kiện, tin tức liên quan đến vấn đề gia đình. Một vài lý do khác có thể kể đến như việc Kim Ngưu cảm thấy tổn thương hoặc mất mát một điều gì đó.

Ngoài ra trong tuần này, Kim Ngưu có sự xuất hiện hoặc tham gia, tương tác với một đối tượng có khả năng là người nước ngoài hoặc nhuộm tóc màu.

Song Tử

Song Tử đón nhận nhiều tin vui trong tuần. Một con đường dẫn tới sự thành công hoặc một tiềm năng kiếm tiền khá lớn đang ở trước mắt Song Tử. Tuy nhiên Song Tử cần cố gắng tìm ra và chinh phục con đường đó.

Ngoài ra nếu có khó khăn, bỡ ngỡ, Song Tử có thể sẽ được hướng dẫn tận tình bởi một ai đó. Nhờ sự chỉ bảo này, Song Tử sẽ vượt qua. Nếu còn nỗ lực trong quá trình này, việc được đánh giá cao và nhận được sự tôn trọng xứng đáng cũng sẽ dành cho Song Tử.

Cự Giải

Cự Giải có một tuần trôi qua trong sự bình yên và tận hưởng. Mọi thứ đang ở trong một quỹ đạo mà Cự Giải có thể kiểm soát, chi phối được. Cự Giải còn nhận được sự công nhận, đánh giá cao từ người khác cũng như những phần thưởng xứng đáng.

Cho đến giữa tuần, năng lượng bắt đầu chuyển động. Những sự kiện mới, biến động mới, câu chuyện mới sẽ diễn ra. Cự Giải cần nhiều sự mạnh mẽ, vững vàng và dũng cảm để có thể đối diện và đương đầu với những gì sắp xảy ra trước mắt, dù là điều gì đi chăng nữa.

Sư Tử

Sư Tử có nhiều thông tin liên quan đến công việc trong tuần. Một ai đó có thể rời đi và để lại một khối lượng công việc nhất định, ảnh hưởng tới Sư Tử. Đối tượng này có thể là một người nữ, đồng nghiệp hoặc sếp. Với một số Sư Tử khác, đây có thể là bạn bè hoặc một ai đó quen biết.

Ngoài ra, Sư Tử còn cảm thấy bản thân bị thu hút bởi một ai đó và sẵn sàng chi những khoản tiền lớn hoặc những thứ đắt đỏ để lấy lòng đối phương. Ở trường hợp ngược lại, cũng có khả năng ai đó sẽ tặng một món quà giá trị dành cho Sư Tử trong tuần này. Sư Tử cũng nên cân nhắc về việc mình cho đi những gì và nhận lại những gì.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể đang phân vân lưỡng lự trước một quyết định nào đó. Quyết định này có thể khá quan trọng và khiến Xử Nữ mất nhiều thời gian để cân đo đong đếm. Một vài vấn đề liên quan đến gia đình có thể sẽ đến trong tuần này, nhưng chưa biết tin tức sẽ theo chiều hướng nào.

Tin vui cho Xử Nữ là những vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết. Một vài Xử Nữ có khả năng nhận được may mắn về tài chính: Trúng giải, trúng thưởng hoặc được gia đình người thân cho tặng một khoản tiền chẳng hạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo