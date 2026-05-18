Horoscope 18/5 - 24/5: Bạch Dương cực bận rộn, Kim Ngưu xử lý vấn đề tồn đọng

HHTO - Tuần mới của 4 chòm sao đầu tiên xoay quanh công việc, tiền bạc và những thay đổi rất thực tế trong cuộc sống hằng ngày.

Bạch Dương

Bạch Dương tuần tới gần như không có ngày nào thật sự rảnh. Tuy nhiên đây lại là tuần giúp chòm sao này ghi điểm mạnh. Một ý tưởng nhỏ có thể khiến cấp trên chú ý tới cách bạn xử lý vấn đề nhanh và gọn. Khoảng giữa tuần dễ có cuộc họp, cuộc gọi hoặc tin nhắn liên quan tới công việc mới, cộng tác hoặc tăng thêm trách nhiệm. Nếu đang muốn tăng thu nhập, đây là lúc nên chủ động nhận thêm việc.

Tiền bạc tuần này chủ yếu xoay quanh chuyện nâng cấp bản thân. Bạn dễ chi tiền để mua điện thoại, sửa laptop, in ấn tài liệu hoặc đăng ký khóa học ngắn hạn. Dù tốn kha khá nhưng đều là khoản phục vụ trực tiếp cho công việc nên càng đầu tư càng thấy đáng.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có tuần khá thực tế khi liên tục phải xử lý những việc tồn đọng từ tháng trước như giấy tờ, lịch hẹn, hợp đồng hoặc chuyện tiền nong chưa giải quyết xong. Tin vui là mọi thứ bắt đầu chạy lại ổn định hơn và bạn không còn cảm giác bị dồn việc như trước.

Tuần này bạn cũng bắt đầu siết lại chuyện chi tiêu. "Trâu nhỏ" dễ nhận ra mình đã tốn khá nhiều tiền cho ăn uống và mua đồ linh tinh trong thời gian qua nên có xu hướng đặt mục tiêu tiết kiệm rõ ràng hơn. Cuối tuần phù hợp để ở nhà nghỉ ngơi, dọn phòng hoặc xử lý những việc cá nhân đã trì hoãn lâu ngày.

Song Tử

Song Tử là chòm sao có lịch làm việc dày nhất tuần này. Một cuộc nói chuyện tưởng chỉ xã giao có thể dẫn tới lời mời hợp tác, công việc part-time hoặc dự án mới. Những Song Tử làm content, sáng tạo hoặc kinh doanh online sẽ dễ có bài đăng tăng tương tác hoặc bán hàng tốt hơn bình thường.

Tiền bạc tuần này có dấu hiệu khởi sắc nhẹ khi bạn nhận được khoản tiền ngoài kế hoạch như được trả nợ, có thêm job hoặc doanh thu tăng. Tuy nhiên Song Tử cũng rất dễ tiêu tiền theo cảm xúc, đặc biệt là đồ ăn khuya, quần áo và mua sắm sau 11 giờ đêm.

Cự Giải

Cự Giải tuần này bắt đầu sống chậm lại và chú ý nhiều hơn tới sức khỏe. Sau giai đoạn thức khuya, stress hoặc làm việc quá sức, bạn nhận ra cơ thể mình cần được nghỉ đúng nghĩa. Một vài người sẽ bắt đầu chỉnh lại giờ ngủ, ăn uống đều hơn hoặc quyết tâm bỏ thói quen ôm việc về nhà.

Trong công việc, "chú Cua" dễ nhận được phản hồi tích cực liên quan tới hồ sơ, CV, lịch phỏng vấn hoặc kế hoạch cá nhân đã chờ khá lâu. Nếu đang muốn đổi môi trường làm việc, tuần này dễ có người chủ động liên hệ hoặc giới thiệu cơ hội mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo