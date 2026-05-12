Tarot tuần này: Thiên Bình gập ghềnh tới thành công, Song Ngư được tặng quà

HHTO - Những chuyển động của vũ trụ trong tuần này đã rục rịch mở ra những thông tin mới, biến động mới trong chuyện tình cảm, tài chính và công việc. Cùng lật mở những lá bài Tarot để xem các cung Hoàng đạo đang được hướng dẫn để rẽ những lối đi nào nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có thể đảm nhiệm một vị trí mới, công việc mới, chức danh mới trong tuần này. Ở một trường hợp khác, lời nói của Thiên Bình cũng trở nên có trọng lượng hơn đối với sự việc xung quanh. Thiên Bình nên bắt tay vào hành động và rõ ràng hơn với những quyết định, mong muốn của bản thân mà không nên trông chờ quá lâu.

Thiên Bình đang ở trên con đường hướng tới sự thành công. Tuy nhiên con đường này còn nhiều gập ghềnh và buộc Thiên Bình phải giữ mình, nghiêm khắc với bản thân để có thể đi đúng hướng. Một vài rủi ro có thể đến trong vấn đề tài chính. Thiên Bình nên rà soát và cân đối lại chi tiêu hoặc các lỗ hổng bảo mật của mình.

Thiên Yết

Thiên Yết đang ở trong giai đoạn có nhiều niềm vui, có bạn bè, cộng đồng chung sở thích. Trong giai đoạn này Thiên Yết cũng có thể được người khác hướng dẫn, cầm tay chỉ việc tận tình. Thiên Yết nên bắt tay vào hành động và tập trung cho những kế hoạch của mình.

Hãy thể hiện sự can đảm, mạnh dạn của bản thân kể cả khi những ý tưởng và hành động đó nghe có vẻ hơi “mạo hiểm” hoặc “điên rồ”. Thiên Yết có thể cảm nhận được liên kết của mình với ai đó rất mạnh mẽ, đặc biệt là về mặt trực giác.

Nhân Mã

Đầu tuần này Nhân Mã có cảm giác hơi mệt mỏi và phải gắng gượng một chút. Tuy nhiên, những kết quả sẽ đến trong tuần khiến sự cố gắng của Nhân Mã là xứng đáng. Nhân Mã có thể nhận được một vài lời khuyên từ bạn bè. Đây là những cảnh báo sớm hoặc là lời nói ra vô tình nhưng lại là tín hiệu rất quan trọng dành cho Nhân Mã.

Khoảng thời gian cuối tuần Nhân Mã nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Việc hồi phục năng lượng là rất quan trọng. Khi có thời gian nghỉ ngơi, cả cơ thể vật lý và tinh thần của Nhân Mã cũng ở trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng cho những hoạt động tiếp theo.

Ma Kết

Ma Kết có thể lựa chọn từ bỏ một điều gì đó mà mình đã nỗ lực vun đắp bấy lâu nay. Tuy nhiên khi quay lưng đi và nghĩ cho bản thân, Ma Kết sẽ thấy được những cánh cửa, cơ hội khác đang mở ra. Ma Kết hoàn toàn có thể tin tưởng về con đường sắp tới mà mình sẽ đi.

Một số mối quan hệ đặc biệt cần lưu tâm trong tuần này có thể liên quan đến một người nam nhỏ tuổi hơn. Đây có thể là bất kỳ đối tượng nào: Em trai, đồng nghiệp, đối tác,... Thậm chí là một người lạ mặt nào đó chẳng hạn.

Bảo Bình

Bảo Bình tuy đang ở trong một giai đoạn trông có vẻ ổn định và có thể yên tâm tận hưởng nhiều sự thuận lợi, tuy nhiên điều này cũng không kéo dài mãi. Có những thứ ở phía trước dường như không được xác định rõ ràng, hoặc Bảo Bình gặp phải một số tình huống dễ khiến bản thân cảm thấy hoang mang hoặc trống rỗng.

Bảo Bình nên điều chỉnh, cân bằng lại năng lượng của bản thân trong cuộc sống. Có thể là công việc, tình cảm, sức khỏe hoặc gia đình,... Câu chuyện nổi bật trong tuần có thể dính dáng đến sự xuất hiện của một người phụ nữ gần độ tuổi trung niên.

Song Ngư

Song Ngư đang ở trong giai đoạn phát triển tốt của vấn đề tài chính, công việc hoặc học tập, phát triển bản thân. Những con đường mới đang chờ đợi được Song Ngư khai phá. Một vài Song Ngư có thể nhận được lời cầu hôn, tổ chức đám cưới và có kỳ nghỉ trăng mật.

Một vài Song Ngư khác có thể nhận được một món quà đắt giá về mặt giá trị hoặc ý nghĩa tinh thần. Món quà này có thể đến từ bất kỳ ai hoặc đối tượng tình cảm của Song Ngư. Trong giai đoạn này, một kỳ nghỉ hè, nghỉ xả hơi đang chờ đợi Song Ngư. Việc cho mình một khoảng thời gian để nghỉ mệt dù chỉ một chốc lát cũng đóng vai trò quan trọng đó!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo