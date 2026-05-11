Horoscope 11/5 - 17/5: Bạch Dương bứt tốc nhờ động lực, Cự Giải giảm áp lực tiền bạc

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều thay đổi tích cực cho 4 chòm sao đầu tiên, đặc biệt ở chuyện công việc, tài chính và những cơ hội cá nhân đang đến rất gần.

Bạch Dương

Bạch Dương bước vào tuần mới với nhịp sống khá bận rộn nhưng đổi lại là cảm giác có động lực hơn hẳn thời gian trước. Công việc có dấu hiệu tăng tốc khi bạn liên tục được giao thêm nhiệm vụ hoặc phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc. Dù hơi áp lực nhưng đây lại là cơ hội để bạn thể hiện khả năng xử lý vấn đề nhanh và quyết đoán.

Khoảng giữa tuần dễ xuất hiện một cuộc trò chuyện quan trọng liên quan đến công việc, học tập hoặc kế hoạch cá nhân. Một số Bạch Dương có thể nhận được lời mời hợp tác, cơ hội thử sức ở vị trí mới hoặc được giao nhiệm vụ nổi bật hơn. Những ai làm nghề sáng tạo, truyền thông hoặc kinh doanh online sẽ có nhiều ý tưởng tốt trong tuần này.

Kim Ngưu

Tuần này, Kim Ngưu dễ được đánh giá cao bởi sự chỉn chu và đáng tin. Có người chủ động tìm đến nhờ hỗ trợ hoặc muốn hợp tác lâu dài với bạn. Nếu đang làm việc nhóm, bạn sẽ là người giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi người và xử lý các vấn đề phát sinh.

Về tiền bạc, đây là lúc Kim Ngưu bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới chuyện tiết kiệm và quản lý chi tiêu. Một vài người còn có thêm nguồn thu nhỏ từ công việc phụ hoặc khách hàng cũ quay lại. Điều tích cực là bạn không còn cảm giác tài chính quá chật vật như trước.

Song Tử

Song Tử có một tuần nhiều chuyển động nhất trong nhóm đầu tiên của vòng hoàng đạo. Lịch trình dày hơn, các cuộc hẹn cũng xuất hiện liên tục khiến bạn gần như không có thời gian rảnh. Tuy nhiên chính sự bận rộn này lại mang tới khá nhiều cơ hội mới.

Tài chính của Song Tử cũng có tín hiệu tích cực. Ngoài nguồn thu chính, bạn có khả năng nhận thêm tiền từ việc làm thêm, dự án ngoài hoặc khoản thưởng bất ngờ. Dù vậy, Song Tử vẫn nên kiểm soát chuyện mua sắm cảm hứng vì rất dễ “chốt đơn cho vui”.

Tuần này cũng phù hợp để bắt đầu kế hoạch mới, xây dựng hình ảnh cá nhân hoặc thử sức ở lĩnh vực bạn từng muốn làm từ lâu.

Cự Giải

Trong công việc, Cự Giải có thể nhận được tín hiệu tích cực liên quan đến hồ sơ, thi cử hoặc phản hồi từ cấp trên. Một vài người sẽ bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện thay đổi môi trường làm việc hoặc học thêm kỹ năng mới.

Điểm đáng chú ý là khả năng quản lý tài chính của bạn đang tốt lên rõ rệt. Cự Giải bắt đầu cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu và ưu tiên những kế hoạch dài hạn hơn. Nhờ vậy mà áp lực tiền bạc giảm đi khá nhiều. Các mối quan hệ xung quanh nhìn chung dễ chịu. Gia đình hoặc bạn bè thân có thể mang đến cho bạn lời khuyên hữu ích đúng lúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo