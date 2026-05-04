Horoscope 4/5 - 10/5: Sư Tử năng lượng bứt phá, Bọ Cạp sàng lọc các mối quan hệ

HHTO - Khi công việc bắt đầu vào guồng, thử thách không còn nằm ở năng lực mà ở cách mỗi chòm sao phối hợp và kiểm soát nhịp độ của mình.

Sư Tử

Tiếp nối nhịp tuần trước, Sư Tử bước vào tuần này với vai trò khá nổi bật trong công việc. Bạn dễ được tin tưởng giao việc hoặc chủ động đứng ra xử lý những phần quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ bạn có xu hướng “làm hộ” người khác để đảm bảo tiến độ. Ban đầu điều này giúp công việc trôi nhanh, nhưng về sau lại khiến bạn bị quá tải và người xung quanh phụ thuộc. Vì vậy, thay vì ôm thêm, bạn nên giữ đúng phần việc của mình và hướng dẫn khi cần.

Trong học tập, việc học dồn không còn hiệu quả. Bạn nên chia nhỏ nội dung và học đều để giữ phong độ ổn định. Về sức khỏe, dấu hiệu mệt nhẹ có thể xuất hiện nếu bạn duy trì cường độ cao liên tục, do đó cần nghỉ đúng lúc.

Xử Nữ

Trong khi đó, Xử Nữ tuần này nổi bật ở sự chỉn chu nhưng cũng dễ bị kẹt ở chi tiết. Một tình huống dễ gặp là bạn dành quá nhiều thời gian để chỉnh sửa một phần nhỏ, khiến tổng tiến độ bị kéo dài. Điều này đặc biệt rõ trong công việc cần deadline cụ thể. Thay vì cố hoàn hảo ngay từ đầu, bạn nên hoàn thành trước rồi tối ưu sau.

Đối với học tập, việc chia nhỏ mục tiêu sẽ giúp bạn tránh cảm giác quá tải. Đồng thời, bạn nên linh hoạt hơn khi gặp dạng bài mới thay vì áp dụng một cách làm cố định. Về sức khỏe, căng thẳng nhẹ có thể xuất hiện nếu bạn suy nghĩ liên tục. Một khoảng nghỉ ngắn sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn.

Thiên Bình

Chuyển sang Thiên Bình, tuần này xoay quanh việc đưa ra lựa chọn. Bạn có thể đứng trước hai hướng đi trong công việc hoặc học tập, và dù đã có câu trả lời trong đầu, bạn vẫn chần chừ vì muốn mọi thứ hoàn hảo. Tuy nhiên, việc kéo dài quyết định chỉ khiến bạn mất thêm thời gian. Chọn sớm và điều chỉnh sau sẽ là hướng đi phù hợp hơn.

Trong công việc, khả năng giao tiếp vẫn là lợi thế, giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt. Song song, trong học tập, bạn cần giữ lịch học ổn định thay vì phụ thuộc vào cảm hứng. Về sức khỏe, trạng thái khá cân bằng nếu bạn không suy nghĩ quá nhiều.

Bọ Cạp

Cuối cùng, Bọ Cạp bước vào tuần mới với xu hướng kiểm soát cao, đặc biệt trong công việc. Bạn muốn mọi thứ đúng theo kế hoạch nên dễ tự ôm phần quan trọng. Tuy nhiên, điều này lại khiến bạn tốn nhiều năng lượng hơn cần thiết.

Trong học tập, Bọ Cạp học sâu và chắc, nhưng nên trao đổi thêm để mở rộng góc nhìn. Về sức khỏe, khi giảm bớt áp lực kiểm soát, tinh thần sẽ cải thiện rõ. Trong tình cảm, mọi thứ ổn định nhưng cần giao tiếp nhiều hơn thay vì giữ trong lòng. Khi buông bớt một phần, bạn sẽ thấy tuần này dễ thở hơn rất nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo