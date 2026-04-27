Horoscope 27/4 - 3/5: Kim Ngưu thay đổi cách tiếp thu, Cự Giải học cách nói thẳng

HHTO - Tuần giao giữa tháng 4 và 5 không còn là giai đoạn khởi động, mà là lúc nhiều chòm sao buộc phải xử lý hệ quả từ những quyết định trước đó, ai kiểm soát tốt hành vi, người đó giữ được lợi thế.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần này không thiếu cơ hội cho Bạch Dương, nhưng vấn đề nằm ở cách bạn sử dụng năng lượng của mình. Trong công việc, có khả năng bạn sẽ nhận thêm việc hoặc chủ động “ôm” một đầu việc quan trọng vì muốn chứng minh năng lực. Điều đáng nói là bạn có xu hướng làm nhanh, xử lý gọn nhưng lại bỏ qua bước kiểm tra cuối, dẫn đến sai sót mang tính kỹ thuật. Nếu làm việc liên quan đến số liệu, hợp đồng hoặc timeline, đây là điểm cần đặc biệt chú ý.

Với người đang học tập, tuần này không phải lúc để học lan man. Bạn dễ bị cuốn vào việc “học cái mình thích” thay vì “học cái cần”, dẫn đến lệch trọng tâm. Sức khỏe có dấu hiệu xuống vào cuối tuần, đặc biệt nếu bạn thức khuya liên tục hoặc ăn uống thất thường.



Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu tuần này rơi vào trạng thái “biết cần thay đổi nhưng chưa muốn thay đổi”. Trong công việc, bạn nhận ra có điểm chưa hợp lý trong cách vận hành hiện tại, nhưng lại ngại điều chỉnh vì sợ phát sinh rủi ro. Điều này khiến tiến độ không bị chậm, nhưng cũng không có bước tiến đáng kể. Nếu đang làm việc liên quan đến tài chính hoặc quản lý nguồn lực, bạn có xu hướng giữ an toàn quá mức.

Kim Ngưu dễ rơi vào vòng lặp: Học - quên - học lại, do thiếu hệ thống ghi nhớ hiệu quả. Đây là lúc nên thay đổi cách học, không phải tăng thời gian học. Sức khỏe không có vấn đề lớn, nhưng dấu hiệu mệt mỏi có thể xuất hiện nếu bạn ít vận động.



Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử bước vào tuần với lịch trình dày và nhiều cuộc trao đổi liên tục. Bạn có thể phải xử lý nhiều tin nhắn, email, họp hành hoặc làm việc nhóm. Điểm mạnh là bạn phản ứng nhanh, nhưng điểm yếu là dễ nói trước khi kịp suy nghĩ kỹ. Một thông tin truyền đạt thiếu chính xác có thể kéo theo nhiều hiểu nhầm phía sau.

Trong học tập, bạn tiếp thu nhanh nhưng lại không giữ được lâu. Tuần này nên dành thời gian ôn lại thay vì học mới liên tục. Về tình cảm, Song Tử có xu hướng nói nhiều hơn lắng nghe. Điều này không gây mâu thuẫn lớn, nhưng khiến đối phương cảm thấy bạn thiếu sự tinh tế. Một thay đổi nhỏ trong cách giao tiếp sẽ tạo khác biệt rõ rệt.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Cự Giải tuần này không gặp vấn đề lớn về công việc, nhưng lại vướng ở khâu giao tiếp. Bạn có xu hướng giữ suy nghĩ trong đầu thay vì nói ra, đặc biệt khi có điểm chưa hài lòng với đồng nghiệp hoặc đối tác. Điều này khiến vấn đề nhỏ tích tụ thành áp lực lớn. Nếu đang làm việc nhóm, việc không nói rõ quan điểm dễ khiến bạn bị hiểu sai vai trò.

Trong học tập, Cự Giải học khá chắc nhưng thiếu sự linh hoạt. Khi gặp dạng bài mới, bạn dễ bị "khựng” vì quá quen với cách làm cũ. Sức khỏe phụ thuộc nhiều vào cảm xúc. Khi tâm lý không ổn định, bạn dễ mất năng lượng hoặc khó ngủ. Tuần này, bài học của Cự Giải là im lặng không phải lúc nào cũng là cách giữ hòa khí.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo