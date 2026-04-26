Horoscope 27/4 - 3/5: Sư Tử cần khéo léo khi nói chuyện, Xử Nữ kì vọng vừa đủ

HHTO - Tuần này không phải ai làm nhiều hơn sẽ thắng, mà là ai xử lý đúng tình huống cụ thể từ một cuộc họp, một deadline trễ, đến một câu nói sai thời điểm.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử tuần này rất dễ rơi vào trạng thái “làm quá tay vì muốn làm tốt”. Trong công việc, bạn có thể nhận vai trò nổi bật hoặc tự đẩy mình lên vị trí trung tâm, nhưng vấn đề là bạn can thiệp quá sâu vào phần việc của người khác. Điều này ban đầu giúp tiến độ nhanh hơn, nhưng về lâu dài lại gây khó chịu cho đồng đội, đặc biệt nếu bạn sửa việc của người khác mà không trao đổi trước.

Với học tập, Sư Tử có xu hướng học dồn, học nhiều trong một khoảng thời gian ngắn để “cảm thấy yên tâm”, nhưng cách này dễ khiến bạn nhanh quên và quá tải. Sức khỏe bị ảnh hưởng bởi lịch sinh hoạt thiếu ổn định, nhất là việc ngủ muộn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ tuần này không gặp vấn đề về năng lực, mà gặp vấn đề ở tiêu chuẩn. Bạn đặt ra mức kỳ vọng cao hơn bình thường, không chỉ với bản thân mà cả với người xung quanh. Trong công việc, điều này thể hiện rõ khi bạn khó chấp nhận những lỗi nhỏ hoặc cách làm “chưa tối ưu”. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa liên tục có thể khiến tiến độ chung bị kéo chậm và tạo áp lực cho người khác.

Trong học tập, Xử Nữ dễ bị kẹt ở một dạng bài hoặc một phần kiến thức vì muốn hiểu thật hoàn hảo trước khi chuyển sang phần khác. Điều này không sai, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tổng thể. Tình cảm không có biến động lớn, nhưng bạn có xu hướng “soi” nhiều hơn bình thường, từ cách nói chuyện đến hành động nhỏ của đối phương. Điều này nếu kéo dài sẽ khiến mối quan hệ trở nên nặng nề.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình tuần này đứng giữa khá nhiều lựa chọn, nhưng bạn biết rõ mình nên chọn gì, chỉ là chưa muốn quyết. Trong công việc, có thể xuất hiện một cơ hội hoặc đề xuất mới, nhưng đi kèm là đánh đổi. Việc chần chừ khiến bạn giữ được sự an toàn tạm thời, nhưng cũng làm mất lợi thế thời điểm.

Sức khỏe nhìn chung ổn, nhưng tinh thần dễ bị “lưng chừng”, không quá tệ nhưng cũng không thực sự thoải mái. Lời khuyên cho Thiên Bình tuần này là hãy quyết tâm thực hiện các kế hoạch còn dang dở để chào đón tháng 5.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp tuần này không thiếu năng lực, nhưng lại dễ “tự làm khó mình” bằng việc kiểm soát quá nhiều. Trong công việc, bạn có xu hướng không tin hoàn toàn vào người khác, dẫn đến việc tự ôm nhiều phần việc. Ban đầu, điều này giúp bạn yên tâm, nhưng về sau lại gây quá tải và làm chậm tiến độ chung. Nếu đang làm việc nhóm, đây là tuần cần học cách “buông bớt” thay vì giữ hết.

Trong học tập, Bọ Cạp học khá sâu nhưng lại thiếu sự chia sẻ. Việc không trao đổi khiến bạn dễ bị kẹt ở góc nhìn cá nhân. Sức khỏe chịu ảnh hưởng rõ từ tâm lý, khi căng thẳng, bạn có xu hướng thu mình lại, ít vận động, dẫn đến giảm năng lượng.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo