Tarot tuần này: Song Tử gặp được "bạn tâm giao", Sư Tử được đà thắng xông lên

HHTO - Bước vào tuần mới, những biến chuyển trong công việc và tình cảm đang dần lộ rõ. Cùng lật mở những lá bài Tarot và Tea Leaf để xem thông điệp từ “vũ trụ” đang đem lại cho các cung Hoàng đạo những chỉ dẫn gì nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương có khả năng được đồng đội tin tưởng và đề bạt lên một vai trò hoặc đảm nhiệm một trọng trách mới. Đây là giai đoạn Bạch Dương nên tập trung vào xây dựng và phát triển nền tảng. Sự chăm chỉ và cố gắng mỗi ngày đang đặt những viên gạch nền móng cho sự phát triển của Bạch Dương trong tương lai.

Bạch Dương cũng có khả năng có một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bài học về mặt tinh thần giúp Bạch Dương cảm thấy sáng suốt và trưởng thành hơn. Tuần này Bạch Dương cũng có xu hướng muốn dành thời gian ở bên những người bạn thân, một số khác có khả năng phát triển chuyện tình cảm từ mức bạn bè.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có khả năng vẫn hối tiếc một chuyện nào đó đã diễn ra không trọn vẹn hoặc không theo như ý muốn. Tuy nhiên, sớm thôi Kim Ngưu sẽ phát hiện vận may đang ở bên cạnh mình và có thể hóa ra những việc không thành lại là một sự may mắn. Thay vì ngồi buồn và hối tiếc, Kim Ngưu có thể chọn cách tiếp tục tập trung vào những dự định còn dang dở.

Kim Ngưu cũng có khả năng có liên quan, dính dáng đến các vấn đề về giấy tờ pháp luật, pháp lý trong giai đoạn này.

Song Tử

Tuần này Song Tử có khả năng sắp gặp được người bạn tâm giao (soulmate) của mình. Đối tượng này không chỉ dừng lại trong phạm vi tình cảm, mà có thể còn là một người bạn, đồng nghiệp,… Sự thân thiết giữa hai bạn sẽ diễn ra vô cùng tự nhiên, hoà hợp và trong sáng, thuần khiết, không vụ lợi.

Song Tử cũng có thể cảm thấy bản thân trở nên nhạy bén hơn nhờ sự mách bảo của trực giác. Điều này cũng giúp Song Tử giải quyết được nhiều vấn đề trong hiện tại. Một mong ước nào đó mà cả gia đình Song Tử mong muốn có khả năng trở thành sự thật.

Cự Giải

Cự Giải có thể còn chưa sẵn sàng cho những kế hoạch mới, những thay đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên, kết quả thuận lợi hoặc những sự thành công gặt hái trong giai đoạn này sẽ khiến Cự Giải vững tin hơn. Thậm chí Cự Giải có được động lực một cách tự nhiên và hình thành nên tinh thần không ngại đương đầu với những thử thách trong thời gian sắp tới.

Về khía cạnh tình cảm, Cự Giải có khả năng hoài niệm hoặc nhớ nhiều về những đối tượng cũ, đặc biệt là khi vẫn còn những thiện cảm, tình cảm tốt đẹp. Cự Giải cũng có xu hướng thân thiết hơn với anh chị em trong nhà, bảo ban hoặc đùm bọc những người nhỏ tuổi hơn. Mối quan hệ tình cảm đồng nghiệp hoặc bạn học trong giai đoạn này có những sự thân thiết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Sư Tử

Sư Tử đang lao khá nhanh về phía trước, đặc biệt là khi Sư Tử có dự định phát triển những kế hoạch cá nhân, khởi động dự án mới hoặc thậm chí có thể là khởi nghiệp. Tinh thần kiên định và tập trung vào mục tiêu sẽ giúp Sư Tử đi khá nhanh và xa. Năng lượng tiền bạc cũng có xu hướng đang đổ về phía của Sư Tử. Sư Tử có thể sẽ kiếm được khấm khá trong giai đoạn này.

Tuy nhiên một khía cạnh nào đó lại có khả năng không xảy ra như mong muốn của Sư Tử. Sự không hài lòng của Sư Tử trong giai đoạn này có thể rất lớn chỉ vì một vấn đề nhỏ và Sư Tử có thể bị phân tâm, mất tập trung vào những dự định khác.

Xử Nữ

Xử Nữ đang khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một vài Xử Nữ có thể đang yêu hoặc là đang crush ai đó. Chính điều này khiến lăng kính nhìn cuộc sống của Xử Nữ dường như nhuộm màu hồng, Xử Nữ đang ở trong giai đoạn ngập tràn tin yêu và năng lượng.

Xử Nữ còn cảm thấy niềm vui trong giai đoạn này trở nên trọn vẹn hơn nữa vì tiền bạc và tài chính cũng đang phát triển, gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Xử Nữ có thể nhận được một món quà từ ai đó. Xử Nữ cũng nên học cách chấp nhận những sự góp ý, nhận xét, phản hồi, đánh giá từ những người xung quanh trong tuần này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo