Tarot tuần này: Song Tử có tin vui chuyện tình cảm, Xử Nữ bắt đầu một điều mới

HHTO - Bước vào tuần mới, những biến chuyển trong công việc và tình cảm đang dần lộ rõ. Cùng lật mở những lá bài Tarot và Tea Leaf để xem thông điệp từ “vũ trụ” đang đem lại cho 12 cung Hoàng đạo những chỉ dẫn gì nhé!

Bạch Dương

Tuần này của Bạch Dương trôi qua khá nhẹ nhàng, không có biến động gì quá lớn. Mọi thứ dường như đang có một guồng quay ổn định và thư thả. Bạch Dương có thể không có kế hoạch hay mục tiêu gì, nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề.

Bạch Dương có thể cho mình tận hưởng một tuần thong dong, tận hưởng những niềm vui nho nhỏ, thoát khỏi những vướng bận mà cứ vô tư vô lo. Ngoài ra, Bạch Dương còn có những niềm vui, những bữa tiệc hoặc lễ hội nào đó sẽ tới vào khoảng thời gian cuối tuần. Một số Bạch Dương có khả năng có những buổi hẹn hò tình cảm lãng mạn với ai đó.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có khả năng đang ấp ủ những dự định, kế hoạch nào đó, đặc biệt là liên quan đến việc phát triển bản thân hoặc cơ hội kiếm tiền, công việc, dự án, khởi nghiệp,... Đây là giai đoạn Kim Ngưu cần khéo léo, biết khi nào thì nên hành động, nắm bắt cơ hội, khi nào thì nên ẩn nhẫn và đợi thời điểm thích hợp.

Kim Ngưu có khả năng gặp phải một số tình huống khó khăn hoặc chưa thuận lợi nhất định, nhưng vấn đề này chỉ là tạm thời và có thể sẽ nhanh chóng qua. Kim Ngưu cũng dễ mất kiên nhẫn nhiều hơn trong tuần này. Một vài khía cạnh nào đó chưa được đáp ứng như kỳ vọng của Kim Ngưu có thể khiến Kim Ngưu dễ bực dọc hoặc mất niềm tin, chán chường.

Song Tử

Tuần này Song Tử phải đối mặt với một vấn đề cũ cần giải quyết. Song Tử cũng có khả năng không được trì hoãn nữa mà phải sớm nhìn nhận và xử lý. Một vài Song Tử có khả năng nhận được một công việc, dự án mới. Đôi khi công việc này còn cần di chuyển hoặc đi lại khá nhiều, ví dụ như cần đi công tác chẳng hạn.

Đây là quãng thời gian Song Tử nhận được nhiều ý tưởng mới, tràn đầy cảm hứng sáng tạo, có nhiều động lực để bắt tay vào hành động. Một vài Song Tử có khả năng có người để ý, thích thầm, có đối tượng crush hoặc có tin vui trong chuyện tình cảm.

Cự Giải

Cự Giải có một tuần đạt được nhiều mục đích, thành công. Về cơ bản mọi chuyện đang khá ổn định và đem lại kết quả đúng như những nỗ lực và kỳ vọng của Cự Giải. Tuy nhiên, Cự Giải đối mặt với nhiều tình huống cần phân xử công bằng trong tuần này. Đôi lúc, Cự Giải cũng có khả năng gặp được một “món hời” nào đó nếu trục lợi, nhưng Cự Giải cũng không nên bị mờ mắt bởi cám dỗ.

Ngoài ra, Cự Giải có thể phát hiện được một ai đó đang âm thầm chống đối sau lưng mình. Tùy thuộc vào câu chuyện thực tế, Cự Giải nên đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Hướng dẫn là quyết định này cần công bằng cho cả bản thân Cự Giải, lẫn những đối tượng xung quanh có liên quan.

Sư Tử

Sư Tử có một tuần ổn định về mặt tiền bạc, tài chính nhưng trái tim của Sư Tử trong tuần này có thể cảm thấy hơi mịt mờ và mông lung về tình cảm. Sư Tử có khả năng đối diện với một vài tình huống không thể phân định rõ. Lời khuyên dành cho Sư Tử là không nên hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân.

Một người bạn mà Sư Tử quen biết hóa ra có thể cư xử hai mặt. Tình huống này có thể khiến Sư Tử cảm thấy thất vọng, tuy nhiên những người bạn thực sự khác vẫn luôn có mặt ở bên cạnh Sư Tử. Việc dành thời gian cho những người bạn thân khiến Sư Tử cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và được xoa dịu rất nhiều.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể bắt đầu điều gì đó mới trong tuần này: tâm thế mới để khởi động một dự án công việc, dự định về phát triển bản thân; hành trình mới ví dụ như chuyển nơi ở, chuyển công việc,... Xử Nữ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân, cũng như quan tâm chăm sóc đến những người khác trong giai đoạn này.

Một tin tức nào đó mà Xử Nữ đang rất mong đợi có thể đang trên đường đến. Đây có thể là tin tức liên quan đến công việc, thư từ hoặc món hàng nào đó. Một vài Xử Nữ có thể nhận được tin tức từ một người bạn ở phương xa. Người đó đang nhớ đến Xử Nữ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo