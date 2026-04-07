Tarot tuần này: Thiên Bình “mở khóa” kỹ năng mới, Nhân Mã bứt phá hết tốc lực

HHTO - Những chuyển động của vũ trụ trong tuần này đã rục rịch mở ra những thông tin mới, biến động mới trong chuyện tình cảm, tài chính và công việc. Cùng lật mở những lá bài trà và Tarot để xem các cung Hoàng đạo đang được hướng dẫn để rẽ những lối đi nào nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình tuần này có nhiều dự định, nhiều hướng đi cũng như không ngại thử sức những điều mới trong cuộc sống. Với một số Thiên Bình, bạn có thể “mở khóa” một vài kỹ năng mới hoặc bắt đầu có thêm những sở thích mới và tập trung vào phát triển những điều này.

Ngoài ra, Thiên Bình cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự lãng mạn, sự quan tâm, chú ý đến từ những người xung quanh. Đây cũng có thể là điều khiến Thiên Bình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hoặc tận hưởng và chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Giai đoạn này tuy phát triển mở rộng nhưng Thiên Bình cũng không nên làm điều gì đó quá mạo hiểm.

Thiên Yết

Thiên Yết có nhiều thông tin liên quan đến niềm vui chung của cả gia đình. Thêm vào đó, chính bản thân Thiên Yết trong tuần này có thể tìm thấy những niềm vui, đam mê hoặc cảm thấy mình đã đi đúng đường, đúng hướng, gặp đúng người.

Tuy nhiên cảm giác “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của Thiên Yết trong tuần này có thể bị xen vào bởi một đối tượng “gió chiều nào theo chiều đó”. Người này là người không nên dễ tin tưởng và Thiên Yết nên cẩn thận hơn. Đối tượng này cũng rất dễ có khả năng muốn xen vào giữa Thiên Yết và nhóm bạn, hoặc muốn giành lấy những điều mà chính Thiên Yết cũng đang mong muốn.

Nhân Mã

Nhân Mã đang tiến về phía trước một cách hết tốc lực. Nhân Mã sẽ thấy được những bước tiến lớn trong cuộc sống: sự tiến bộ của bản thân, tiền bạc tài chính thuận lợi hơn, đồng thời sẽ là những sự ủng hộ,... Đây là tín hiệu Nhân Mã đang đi đúng đường và chỉ cần tập trung vào những mũi nhọn mục tiêu trong cuộc sống.

Tuy nhiên năng lượng hiện tại cũng khiến Nhân Mã bị người khác để ý theo xu hướng ganh tị hoặc muốn chia rẽ nội bộ của Nhân Mã với gia đình và bạn bè, người thân bằng cách khích tướng, hạ bệ hoặc cố tình xen vào.

Ma Kết

Ma Kết tuần này nên ưu tiên làm mọi việc chậm mà chắc, hướng đến kết quả bền vững và lâu dài. Ma Kết sẽ trải qua cảm giác một người nào đó, một điều gì đó không còn thuộc về mình nữa. Điều này khiến cho trái tim Ma Kết cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên đây là thời điểm của sự hành động. Ma Kết nên bắt tay vào giải quyết những vấn đề hiện hữu, đối mặt với cảm giác mà bản thân mình đã tránh né lâu nay.

Một vài Ma Kết đang có cơ hội làm hòa, xoa dịu rạn nứt với một mối quan hệ nào đó xảy ra khúc mắc, sứt mẻ gần đây. Tài chính trong tuần này có sự ổn định và Ma Kết hoàn toàn có thể yên tâm về các nhu cầu chi tiêu của mình.

Bảo Bình

Bảo Bình có khả năng bị cuốn vào một vài tình huống rắc rối nào đó. Đây có thể là một vấn đề thị phi, drama liên quan đến một người nữ nhỏ tuổi hơn. Trực giác sẽ cho Bảo Bình biết hướng xử lý nên như thế nào thì thỏa đáng và có lợi nhất.

Bảo Bình có thể yêu thích sự tĩnh lặng, không bị làm phiền nhiều hơn trong tuần này, cũng không có nhu cầu chia sẻ hay tâm sự với ai. Sự tĩnh lặng này có thể giúp Bảo Bình vượt qua một tình huống nào đó một cách êm đẹp và thông thái.

Song Ngư

Song Ngư nhận được nhiều niềm vui, sự hạnh phúc và tình yêu thương trong tuần này. Kể cả Song Ngư đang ở trong trạng thái tình cảm như thế nào thì dường như Song Ngư cũng đang “nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng” trong những ngày tới.

Đây là thời điểm Song Ngư không nên nhún nhường mà hãy mạnh mẽ thể hiện quan điểm cũng như khả năng của bản thân dù là trong công việc hay tình cảm. Một vài sự không rõ ràng hoặc tình huống khó khăn ngặt nghèo có thể tới khiến Song Ngư cảm thấy bản thân phát triển một cách chậm chạp. Tuy nhiên Song Ngư vẫn đang từ từ tiến về phía trước một cách kiên định. Các chú cá không nên vội vàng hay thúc ép bản thân mà hãy tin tưởng ở chính bản thân mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo