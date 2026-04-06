Horoscope 6/4 - 12/4: Bạch Dương, Song Tử đứng trước bước ngoặt, cần tập trung

HHTO - Không còn là tuần “đều đều”, giai đoạn 6/4 - 12/4 đặt nhóm cung đầu vòng hoàng đạo vào những tình huống buộc phải lựa chọn, nơi cách phản ứng sẽ quyết định kết quả rõ rệt.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần này của Bạch Dương không còn đơn thuần là “làm nhiều là được”, mà chuyển sang bài toán lựa chọn đúng hướng. Một cơ hội mới trong công việc có thể xuất hiện vào giữa tuần, nhưng đi kèm là áp lực về thời gian hoặc trách nhiệm cao hơn. Chòm sao này sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục duy trì nhịp an toàn hay chấp nhận thử thách để bứt phá. Nếu chọn bước ra khỏi vùng quen thuộc, bạn cần chuẩn bị kỹ về kế hoạch, tránh quyết định theo cảm hứng.

Với người đang học tập, tuần này không phù hợp để học dàn trải. Một môn hoặc một nội dung quan trọng sẽ chiếm phần lớn thời gian, và việc tập trung đúng điểm sẽ giúp bạn cải thiện rõ rệt kết quả.



Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với một cảm giác khá rõ ràng: mọi thứ đang ổn, nhưng chưa thực sự tốt. Đây là tuần phù hợp để điều chỉnh, dù thay đổi không quá lớn nhưng mang lại hiệu quả lâu dài.

Với học tập, Kim Ngưu cần tránh tâm lý “để sau cũng được”. Một deadline hoặc bài kiểm tra bất ngờ có thể khiến bạn bị động nếu không chuẩn bị từ sớm. Sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng việc ngồi lâu hoặc ít vận động có thể gây cảm giác ì ạch, thiếu năng lượng vào cuối tuần.



Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử bước vào một tuần mà yếu tố “thông tin” trở thành con dao hai lưỡi. Bạn có thể nhận được nhiều cơ hội thông qua các mối quan hệ, lời giới thiệu hoặc trao đổi công việc. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng chính xác hoặc có lợi. Một lời đề nghị hấp dẫn đầu tuần có thể cần kiểm chứng kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Sức khỏe phụ thuộc nhiều vào trạng thái tinh thần. Việc tiếp nhận quá nhiều thông tin dễ khiến bạn căng thẳng hoặc mất tập trung. Một khoảng thời gian “ngắt kết nối” trong ngày sẽ rất cần thiết.



Cự Giải (21/6 - 22/7)

Cự Giải bước vào tuần 6/4 - 12/4 với một thử thách rõ ràng: học cách phản ứng khác đi trước những tình huống quen thuộc. Trong công việc, một vấn đề cũ có thể lặp lại, nhưng lần này đòi hỏi bạn phải xử lý dứt khoát hơn thay vì né tránh hoặc chờ đợi. Nếu tiếp tục giữ cách làm cũ, kết quả nhiều khả năng không thay đổi.

Với học tập, Cự Giải dễ rơi vào trạng thái mất động lực giữa tuần. Điều này không đến từ việc quá tải, mà từ việc bạn chưa nhìn thấy kết quả rõ ràng. Việc đặt mục tiêu ngắn hạn sẽ giúp cải thiện tình hình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo