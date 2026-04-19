Horoscope 20/4 - 26/4: Sư Tử tránh chủ quan, Thiên Bình đừng để vụt mất cơ hội

HHTO - Tuần cuối tháng 4 đặt nhóm cung giữa vòng hoàng đạo vào thế phải điều chỉnh cách hành động, khi những gì từng hiệu quả trước đó không còn phát huy tác dụng như kỳ vọng.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử bước vào tuần với một cảm giác khá rõ ràng rằng mọi thứ không còn xoay quanh mình như trước. Trong công việc, bạn có thể nhận ra ý kiến của mình không còn được ưu tiên tuyệt đối, hoặc xuất hiện một nhân tố mới khiến cục diện thay đổi. Điều này không hẳn là bất lợi, nhưng buộc bạn phải điều chỉnh cách thể hiện.

Thay vì cố gắng khẳng định vị trí bằng lời nói hoặc thái độ, Sư Tử cần tập trung vào kết quả cụ thể. Những gì bạn làm ra sẽ có sức thuyết phục hơn bất kỳ lập luận nào. Với học tập, đây là tuần cần tập trung cao độ, tránh tâm lý chủ quan.



Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có một tuần mà mọi thứ tưởng như đang trôi chảy thì bất ngờ xuất hiện một chi tiết khiến bạn phải quay lại xử lý từ đầu. Có thể là một lỗi nhỏ trong công việc, một số liệu chưa chính xác hoặc một yêu cầu thay đổi từ cấp trên. Điều này gây khó chịu, nhưng lại là cơ hội để bạn nâng chất lượng công việc lên mức tốt hơn.

Trong công việc, thay vì bực bội vì kế hoạch bị gián đoạn, Xử Nữ nên coi đây là bước điều chỉnh cần thiết. Tuần này, Xử Nữ không cần hoàn hảo ngay từ đầu, mà cần linh hoạt để xử lý những phát sinh bất ngờ.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình bước vào tuần với một tình huống đòi hỏi sự rõ ràng hơn bao giờ hết. Một quyết định liên quan đến công việc hoặc định hướng cá nhân không thể tiếp tục trì hoãn. Nếu bạn vẫn giữ thói quen cân nhắc quá lâu, cơ hội có thể rơi vào tay người khác.

Trong công việc, khả năng giao tiếp vẫn là lợi thế, nhưng lần này bạn cần hành động cụ thể thay vì chỉ dừng ở việc trao đổi. Với học tập, việc xác định rõ mục tiêu sẽ giúp bạn tránh bị phân tán.



Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp có một tuần mang tính bước ngoặt nếu bạn biết tận dụng thời điểm. Một tình huống tưởng chừng bất lợi có thể xuất hiện đầu tuần, chẳng hạn như bị giao thêm việc khó hoặc phải xử lý vấn đề tồn đọng của người khác. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để bạn thể hiện năng lực theo cách rõ ràng nhất.

Trong công việc, chòm sao này càng đi sâu càng có lợi thế. Những nhiệm vụ phức tạp chính là nơi bạn tạo khác biệt. Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý nghỉ ngơi nếu làm việc quá tập trung. Trong tình cảm, sự im lặng kéo dài có thể tạo khoảng cách nếu bạn không chủ động chia sẻ.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo