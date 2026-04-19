Horoscope 20/4 - 26/4: Bảo Bình chậm mà chắc, Song Ngư tập trung cho bản thân

HHTO - Tuần cuối tháng 4 không thiếu cơ hội, nhưng nếu không kiểm soát tốt nhịp độ và phạm vi công việc, nhiều chòm sao dễ tự làm khó mình.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã có xu hướng nhận thêm việc trong tuần này, đặc biệt khi bạn đang có nhiều năng lượng. Vấn đề là bạn dễ đánh giá thấp thời gian cần thiết để hoàn thành từng việc. Đầu tuần có thể thấy ổn, nhưng từ giữa tuần trở đi sẽ bắt đầu bị dồn.

Trong công việc, bạn nên chọn rõ một đến hai việc quan trọng để làm đến nơi đến chốn. Nếu làm dàn trải, kết quả sẽ không rõ ràng. Với học tập, tình trạng tương tự, học nhiều nhưng không sâu sẽ khiến bạn nhanh quên. Sức khỏe ổn định nhưng dễ mệt vào cuối tuần do làm việc liên tục.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết không gặp việc mới quá nhiều, nhưng lại phải xử lý những việc còn dang dở từ trước. Nếu không giải quyết sớm, chúng sẽ chồng lên nhau và tạo áp lực rõ rệt vào giữa tuần. Bạn nên làm theo thứ tự ưu tiên, việc nào xong dứt điểm việc đó. Với học tập, việc bám sát kế hoạch sẽ giúp bạn không bị trật nhịp.

Sức khỏe là điểm cần chú ý, nhất là giấc ngủ. Nếu thức khuya kéo dài, hiệu suất làm việc sẽ giảm rõ. Trong tình cảm, bạn dễ bị cuốn vào công việc mà quên chia sẻ với đối phương. Tuần này, Ma Kết không cần cố gắng nhiều hơn, mà cần làm việc có thứ tự và có giới hạn rõ ràng.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình có suy nghĩ muốn thay đổi trong tuần này, có thể là cách làm việc hoặc cách học. Tuy nhiên, bạn chưa chuẩn bị đủ để thay đổi ngay lập tức. Nếu làm quá nhanh, dễ gặp sai sót.

Trong công việc, bạn có thể thử cách mới nhưng nên bắt đầu từ quy mô nhỏ. Khi thấy ổn rồi mới mở rộng. Với học tập, đổi phương pháp là tốt nhưng cần theo dõi kết quả để điều chỉnh. Sức khỏe ổn định, nhưng bạn dễ suy nghĩ nhiều, nhất là về tương lai. Điều này có thể khiến bạn mất tập trung ở hiện tại.



Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư dễ bị cuốn vào việc của người khác trong tuần này. Có thể bạn giúp đỡ vì thấy cần thiết, nhưng dần dần lại mất thời gian cho những việc không phải của mình. Trong công việc, bạn cần xác định rõ phần việc của mình và tập trung vào đó. Nếu ôm thêm việc ngoài, hiệu quả chung sẽ giảm. Với học tập, bạn nên học theo kế hoạch cá nhân, tránh bị ảnh hưởng bởi người khác.

Sức khỏe ổn định, nhưng tinh thần dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Nếu ở trong môi trường căng thẳng, bạn sẽ nhanh mệt. Trong tình cảm, bạn dễ suy nghĩ nhiều nếu không nói rõ cảm xúc.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo