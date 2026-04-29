Biến chuyển tháng 5: Sao Thủy kết thúc nghịch hành, Trăng tròn tạo nên cao trào

HHTO - Không còn là những chuyển động nhẹ nhàng, tháng 5 bước vào quỹ đạo của những sự kiện chiêm tinh dồn dập, trải dài từ đầu đến cuối tháng. Việc nhận diện rõ từng thời điểm không chỉ giúp chủ động thích nghi mà còn mở ra cơ hội tận dụng đúng “nhịp” của vũ trụ.

Ngày 1 - 14/5: Năng lượng Kim Ngưu chi phối

Nửa đầu tháng 5 nằm trọn trong ảnh hưởng của Kim Ngưu - cung hoàng đạo gắn liền với sự bền vững, tài chính và cảm giác an toàn. Đây là giai đoạn con người có xu hướng “chậm lại” để đánh giá những gì mình đang sở hữu, từ công việc, tiền bạc đến các mối quan hệ lâu dài.

Thay vì chạy theo những thay đổi chóng vánh, giai đoạn này khuyến khích việc xây dựng nền tảng vững chắc. Những quyết định liên quan đến tài chính hoặc đầu tư trong thời điểm này thường thiên về tính an toàn, dài hạn và thực tế.

Ngày 15/5: Sao Thủy kết thúc nghịch hành

Sau một khoảng thời gian gây trì trệ và hiểu lầm, Sao Thủy chính thức kết thúc nghịch hành vào giữa tháng, mang lại sự giải tỏa rõ rệt trong cách con người giao tiếp và xử lý thông tin. Những kế hoạch từng bị trì hoãn bắt đầu có cơ hội được triển khai trở lại.

Đây là thời điểm thuận lợi để ký kết, thương lượng hoặc bắt đầu các dự án mới. Tuy nhiên, việc rà soát kỹ lưỡng các chi tiết vẫn là yếu tố cần thiết để tránh những sai sót còn sót lại từ giai đoạn trước.

Ngày 20/5: Mặt Trời chuyển sang Song Tử

Sự chuyển dịch của Mặt Trời sang Song Tử mang đến một luồng năng lượng hoàn toàn khác - nhanh hơn, linh hoạt hơn và giàu tính giao tiếp hơn. Con người trở nên tò mò, ham học hỏi và cởi mở với những trải nghiệm mới.

Giai đoạn này đặc biệt phù hợp cho việc mở rộng mối quan hệ, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc phát triển kỹ năng cá nhân. Tuy nhiên, sự phân tán năng lượng cũng là điều cần lưu ý, tránh ôm đồm quá nhiều mục tiêu cùng lúc.

Ngày 23/5: Trăng tròn

Trăng tròn cuối tháng tạo nên một cao trào mạnh mẽ về mặt cảm xúc, khi những điều bị dồn nén trước đó đạt đến điểm “bộc phát”. Đây thường là thời điểm kết thúc một chu kỳ, buộc con người phải đưa ra lựa chọn rõ ràng.

Các mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ chưa ổn định, dễ bước vào giai đoạn thử thách. Việc giữ được sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí sẽ giúp tránh những quyết định mang tính bốc đồng.

Ngày 28 - 31/5: Cảm xúc lắng lại

Những ngày cuối cùng của tháng 5 mang lại cảm giác lắng lại, khi năng lượng chiêm tinh chuyển sang trạng thái nội tâm hơn. Đây là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi, nhìn lại hành trình đã qua và xử lý những cảm xúc còn dang dở.

Việc dành thời gian cho bản thân, từ những hoạt động đơn giản như viết nhật ký, thiền định đến việc trò chuyện sâu với người thân, sẽ giúp mỗi người “làm mới” tinh thần trước khi bước sang tháng tiếp theo.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo