Horoscope 4/5 - 10/5: Nhân Mã nói ít làm nhiều, Ma Kết chia sẻ trách nhiệm

HHTO - Tuần này không khó, chỉ là dễ “làm theo cảm xúc”. Ai giữ được nhịp và nói rõ ý mình thì mọi thứ sẽ nhẹ hơn nhiều.

Nhân Mã

Nhân Mã tuần này rất dễ rơi vào kiểu “thích là làm luôn”. Bạn có thể nảy ra một ý tưởng mới, muốn nhận thêm việc hoặc đổi cách làm ngay lập tức. Điều này không sai, nhưng nếu chưa tính kỹ thời gian và sức mình, bạn sẽ dễ bỏ dở giữa chừng. Một tình huống quen thuộc là đầu tuần rất hăng, nhưng đến giữa tuần lại thấy quá tải. Trước khi nhận thêm việc, cứ dừng lại một chút để xem mình có theo đến cùng được không.

Trong công việc, nên làm xong việc đang có rồi hãy mở thêm việc mới. Về học tập, bạn dễ bị cuốn vào học cái mình thích mà quên phần quan trọng, nên cần giữ trọng tâm rõ. Tình cảm khá thoải mái, nhưng đừng hứa quá nhiều nếu chưa chắc làm được. Nói ít nhưng làm được sẽ tạo cảm giác tin tưởng hơn.

Ma Kết

Ma Kết tuần này vẫn chăm và có trách nhiệm như thường, nhưng dễ rơi vào tình trạng ôm việc. Bạn có xu hướng nghĩ “để mình làm cho chắc”, nên nhận thêm phần của người khác hoặc tự làm kỹ hơn mức cần thiết. Lúc đầu thấy ổn, nhưng về cuối tuần dễ đuối.

Trong công việc, nếu có thể giao bớt thì nên giao, không cần lúc nào cũng tự làm hết. Về học tập, bạn giữ được kỷ luật, nhưng đôi khi quá cứng nhắc với kế hoạch cũ. Nếu thấy không hiệu quả, nên điều chỉnh sớm. Sức khỏe cần chú ý nghỉ ngơi, nhất là khi bạn làm việc liên tục không ngắt quãng.



Bảo Bình

Bảo Bình tuần này có nhiều ý tưởng hay, nhưng không phải cái nào cũng cần làm ngay. Bạn có thể nghĩ ra cách mới để xử lý công việc hoặc muốn thay đổi một điều gì đó, nhưng nếu làm quá nhanh, người xung quanh chưa kịp thích nghi. Vì vậy, nên thử từng bước nhỏ thay vì thay đổi hết một lần.

Trong công việc, nếu có ý tưởng mới, hãy nói rõ lý do để người khác dễ hiểu và phối hợp. Về học tập, bạn học nhanh khi hiểu bản chất, nhưng đừng bỏ qua phần cơ bản vì nghĩ là đơn giản. Sức khỏe ổn, chỉ cần hạn chế thức khuya vì suy nghĩ nhiều.



Song Ngư

Song Ngư tuần này dễ suy nghĩ nhiều hơn bình thường, nhất là trong các mối quan hệ. Một tin nhắn trả lời chậm hoặc một thái độ hơi khác cũng có thể khiến bạn nghĩ xa. Thực tế, nhiều khi vấn đề không nghiêm trọng như bạn tưởng. Trong công việc, bạn làm ổn, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến xung quanh. Nếu thấy góp ý hợp lý thì chỉnh, còn không thì cứ giữ cách làm của mình.

Về học tập, bạn học tốt khi có cảm hứng, nhưng tuần này nên thêm chút kỷ luật để không bị trôi nhịp. Tình cảm là điểm cần rõ ràng. Nếu có điều gì chưa chắc, cứ hỏi thẳng thay vì tự đoán. Khi phân biệt được đâu là cảm xúc, đâu là thực tế, bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo