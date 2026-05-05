Tarot tuần này: Song Tử cảm xúc lên xuống thất thường, Cự Giải bỗng "khó chiều"

HHTO - Bước vào tuần mới, những biến chuyển trong công việc và tình cảm đang dần lộ rõ. Cùng lật mở những lá bài Tarot để xem thông điệp từ “vũ trụ” gửi đến các cung Hoàng đạo, ai đang nhận được nhiều sự giúp đỡ, ai cần thích nghi với nghịch cảnh nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương vào khoảng đầu tuần có khả năng gặp phải những áp lực hoặc phải gồng gánh chuyện gì đó. Vấn đề này có thể đã xuất hiện từ trước và bây giờ có khả năng khiến Bạch Dương cảm thấy mệt mỏi hơn. Một vài niềm vui, sự hứng khởi có thể sẽ đến với Bạch Dương vào khoảng thời gian giữa tuần.

Một vài Bạch Dương có khả năng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm: có cảm tình với ai đó hoặc được hồi đáp. Tuy nhiên Bạch Dương cũng có thể xảy ra tranh cãi, bất đồng ý kiến với người khác hoặc phân vân giữa những lựa chọn, hướng giải quyết. Bạch Dương sẽ có góc nhìn đa chiều hơn thông qua việc này.

Kim Ngưu

Kim Ngưu khởi đầu tuần mới với nhiều động lực và hứng khởi để có thể bắt tay ngay vào hành động. Kim Ngưu cũng sẽ cảm thấy bản thân có những ý tưởng năng lượng để sáng tạo và thực hiện hóa những ý tưởng đó.

Tuần này của Kim Ngưu có thể sẽ trôi qua rất nhanh vì có nhiều sự kiện chuyển động, nhiều thay đổi liên tục và tất cả đều về phía trước. Tuy nhiên trong một vài trường hợp Kim Ngưu cũng nên chững lại hoặc ít nhất là cần tỉnh táo để có thể cân nhắc đưa ra những quyết định, hành động hợp lý, tránh những hối tiếc về sau.

Song Tử

Tuần này Song Tử có thể sẽ hơi bức bối vì mọi thứ dường như tắc nghẽn hoặc bị chậm lại trong khoảng thời gian đầu tuần. Điều này khiến Song Tử có thể cảm thấy cảm xúc lên xuống thất thường hoặc dễ bực bội cáu gắt.

Điều Song Tử nên làm là học cách cảm nhận cũng như quan sát và điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Không nên để cảm xúc bị kéo theo bởi môi trường bên ngoài hoặc để bản thân trở nên bị lệ thuộc, chạy theo cảm xúc của mình. Khoảng thời gian cuối tuần mọi vấn đề tắc nghẽn dường như được suôn sẻ trở lại.

Cự Giải

Cự Giải đang hết sức nghiêm túc, cẩn thận với những điều mà mình làm, đôi khi là đề phòng với mọi người, những diễn biến, sự kiện xảy ra xung quanh. Năng lượng “khó tính” này có thể cũng khiến Cự Giải dễ cảm thấy bức xúc và muốn “khẩu chiến” nhiều hơn mọi khi.

Cự Giải đang kiểm soát khá tốt tiền bạc của mình trong giai đoạn này, cũng không muốn chi ra quá nhiều. Trong khía cạnh tình cảm, Cự Giải dù là ở trong trạng thái mối quan hệ nào đi chăng nữa cũng có xu hướng không tùy tiện đón nhận, cũng như không quá dốc lòng cho đi mà suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

Sư Tử

Sư Tử cứ mãi hối tiếc hoặc chăm chăm vào điều gì đó đã mất, không thuộc về mình nữa, hoặc một điều gì đó không thành công như mong đợi. Tuy nhiên những thành công, thành tựu khác xuất hiện trong tuần sẽ sớm xua tan đi sự chán chường hoặc nhìn về quá khứ của Sư Tử.

Tuần này Sư Tử có khả năng đi chơi nhiều hơn với bạn bè. Về khía cạnh công việc, Sư Tử cũng phối hợp hiệu quả và làm việc nhóm rất tốt. Sư Tử có thể học cách bắt tay, phối hợp với người khác để xử lý mọi việc tốt hơn thay vì cố gồng gánh, đảm đương một mình.

Xử Nữ

Xử Nữ đang kiểm soát khá tốt guồng quay hiện tại. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ có khả năng rơi vào sự ổn định, không phát triển và bảo thủ. Xử Nữ cần học cách đối diện với những sự đổi thay, vì sớm thôi những biến động khá lớn có thể xuất hiện trong tuần này.

Nhiều cánh cửa mới, cơ hội mới có thể mở ra, nhưng cũng đồng nghĩa rằng nhiều sự việc đi tới quá trình kết thúc. Cánh cửa mới mở ra mang lại cho Xử Nữ nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên cũng kéo theo sự phân vân, cân nhắc kỹ lưỡng. Đôi khi vì quá kỹ tính mà Xử Nữ có khả năng trì hoãn hoặc câu giờ. Xử Nữ cần biết rằng điều này có thể khiến một số cơ hội không còn nằm trong sự lựa chọn của mình theo thời gian.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo