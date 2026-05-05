Tarot tuần này: Nhân Mã ổn định tài chính, Song Ngư có niềm vui được lan tỏa

HHTO - Những chuyển động của vũ trụ trong tuần này đã rục rịch mở ra những thông tin mới, biến động mới trong chuyện tình cảm, tài chính và công việc. Cùng lật mở những lá bài Tarot để xem các cung Hoàng đạo đang được hướng dẫn để rẽ những lối đi nào nhé!

Thiên Bình

Chuyện phân vân lưỡng lự muôn thuở luôn khiến Thiên Bình bứt rứt mỏi mệt lại xuất hiện trong tuần này. Một vấn đề gì đó phát sinh khiến Thiên Bình không biết đưa ra quyết định như thế nào. Nhưng có khả năng dù không muốn nhưng mình cũng phải đưa ra lựa chọn hướng đến sự thay đổi và tốt hơn.

Một vài Thiên Bình có khả năng gặp gỡ nhiều người mới, kết giao thêm nhiều bạn mới khi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động mới hoặc mở lòng để đón nhận hơn.

Thiên Yết

Thiên Yết có khả năng đang cảnh giác, thận trọng với ai đó; hoặc gắng gượng với một tình huống nào đó và mong mọi thứ sớm được giải quyết. Tuy nhiên tình hình còn có thể trở nên hỗn loạn hơn hoặc Thiên Yết có thể cảm thấy hoang mang hơn khi nhiều hướng đi hoặc sự lựa chọn, sự thay đổi phức tạp của tình hình bày ra trước mắt.

Đây là thời điểm của sự thực tế và hành động. Thiên Yết nên chủ động đưa ra những kế hoạch thay vì ngồi vẽ ra những kết quả giả định có thể sẽ xảy ra trong đầu rồi lại hoang mang.

Nhân Mã

Nhân Mã tuần này có thể đón nhận nhiều thông tin liên quan đến gia đình và các mối quan hệ họ hàng, người thân hoặc đồng nghiệp. Một vài Nhân Mã “đi thật xa để trở về”: đoàn tụ gia đình sau một chuyến công tác dài ngày hoặc trở về nhà sau một chuyến du lịch…

Nhân Mã nhận được nhiều động lực để vừa hành động và vừa lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát và Nhân Mã có xu hướng mong muốn thực hiện một cách nhanh chóng và gọn gàng nhất có thể. Về khía cạnh tài chính, đây là giai đoạn ổn định của Nhân Mã.

Ma Kết

Ma Kết đang gặp phải một tình huống nào đó khiến mọi chuyện trở nên hơi mông lung hoặc bế tắc. Sự mất định hướng và không rõ phía trước ra sao có thể khiến Ma Kết cảm thấy hơi vô định. Tuy nhiên nhờ năng lực thích nghi tốt với tình hình, Ma Kết có thể khéo léo giải quyết tình huống này.

Khi có thêm nhiều không gian suy nghĩ vào cuối tuần, Ma Kết có khả năng đưa ra những phương án mới, định hướng mới để giải quyết câu chuyện trong khả năng cho phép.

Bảo Bình

Bảo Bình dành khá nhiều thời gian để có thể tham gia vào những cuộc vui, hội họp, tiệc tùng,… vào đầu tuần. Việc hẹn gặp bạn bè và có khoảng thời gian tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động mang lại cho Bảo Bình nhiều niềm vui, nguồn cảm hứng. Tuy nhiên, cũng nên cẩn thận việc ngồi lê đôi mách hoặc thị phi.

Bảo Bình sẽ nhận được cơ hội nào đó rất quan trọng vào khoảng thời gian giữa tuần. Với một vài Bảo Bình đây có thể là cơ hội nhận việc hoặc cơ hội thúc đẩy mối quan hệ tình cảm lên mức độ cam kết, tiến triển mới. Một vài Bảo Bình có khả năng rơi vào sự phụ thuộc hoặc một dạng sa đà nào đó, ví dụ nghiện mua sắm chẳng hạn.

Song Ngư

Song Ngư bắt đầu một giai đoạn mới, khởi đầu mới, hành trình mới vào tuần này. Một vài Song Ngư có thể bắt đầu chuyển cấp, học đại học, bắt đầu “gia nhập thị trường lao động” hoặc bắt đầu một dự án công việc mới, có một mối tình mới,…

Khởi đầu này mang lại cho Song Ngư nhiều niềm vui, sự hạnh phúc. Bên cạnh đó, tính lan tỏa của điều này cũng rất rộng: có thể có rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc lây vì tin tức này của Song Ngư. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giai đoạn khởi đầu. Giống như việc đặt viên đặt nền móng cho ngôi nhà tương lai, Song Ngư cần nỗ lực hơn nữa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo