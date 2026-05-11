Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Horoscope 11/5 - 17/5: Bọ Cạp tránh xa tiêu cực, Sư Tử gặp quý nhân trong công việc

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

HHTO - Tuần mới mở ra nhiều cơ hội đáng chú ý cho 4 chòm sao tiếp theo, đặc biệt ở chuyện sự nghiệp, tiền bạc và những thay đổi tích cực trong cuộc sống cá nhân.

Sư Tử

5.png

Sư Tử bước vào tuần mới với nguồn năng lượng khá mạnh. Bạn có xu hướng muốn làm mọi thứ thật nhanh và rõ ràng thay vì chần chừ như trước. Trong công việc, khả năng cao sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới hoặc cơ hội giúp bạn được chú ý nhiều hơn.

Đây là tuần thuận lợi cho những ai làm sáng tạo, truyền thông hoặc công việc cần giao tiếp. Một vài ý tưởng của bạn sẽ được đánh giá cao hơn mong đợi. Ngoài ra, Sư Tử cũng dễ gặp người có thể hỗ trợ tốt cho định hướng nghề nghiệp tương lai.

Tài chính tuần này khá ổn định. Một khoản tiền đến đúng lúc hoặc cơ hội kiếm thêm giúp bạn thoải mái hơn về chi tiêu.

Xử Nữ

Xử Nữ có một tuần khá hiệu quả khi nhiều việc tồn đọng bắt đầu được xử lý ổn thỏa. Bạn làm việc tập trung hơn và không còn quá áp lực chuyện phải hoàn hảo mọi thứ.

Trong công việc, Xử Nữ dễ được giao trách nhiệm quan trọng hoặc trở thành người xử lý chính cho một dự án nào đó. Dù hơi bận nhưng kết quả mang lại khá xứng đáng. Những ai đang học tập hoặc thi cử cũng có tín hiệu tích cực.

Tài chính nhìn chung ổn định. Bạn kiểm soát tiền bạc tốt hơn và bắt đầu nghĩ nghiêm túc tới chuyện tiết kiệm hoặc đầu tư cho kỹ năng cá nhân.

Thiên Bình

Thiên Bình bước vào tuần mới với khá nhiều cảm hứng mới. Bạn muốn thay đổi nhịp sống, làm mới bản thân hoặc thử những điều trước đây còn chần chừ.

Điểm mạnh lớn nhất của Thiên Bình tuần này là khả năng kết nối. Bạn dễ tạo thiện cảm và gặp được những người mang tới cơ hội tốt cho công việc. Nếu đang muốn mở rộng mạng lưới công việc hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân, đây là thời điểm khá thuận lợi.

Tài chính cũng có dấu hiệu khởi sắc khi bạn có thêm khoản thu nhỏ ngoài kế hoạch hoặc nhận được tin vui liên quan tới công việc.

Bọ Cạp

Bọ Cạp có một tuần khá tích cực về mặt tinh thần. Bạn bắt đầu rõ ràng hơn với mục tiêu của mình và không còn muốn mất thời gian vào những chuyện khiến bản thân mệt mỏi.

Trong công việc, một cuộc trò chuyện hoặc lời đề nghị bất ngờ có thể mở ra hướng đi mới. Những Bọ Cạp đang muốn phát triển công việc cá nhân sẽ có thêm động lực để bắt đầu. Tài chính tuần này tương đối ổn định. Bạn ưu tiên những khoản chi thực tế và bắt đầu quan tâm hơn tới việc tăng thu nhập lâu dài.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

ft1481.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#horoscope #tuần mới #cung hoàng đạo #sự nghiệp #tài chính #may mắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục