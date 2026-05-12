Tarot tuần này: Bạch Dương gia tăng tài chính, Cự Giải có vận may đồng hành

HHTO - Cùng lật mở những lá bài Tarot để xem thông điệp từ “vũ trụ” đang đem lại cho 12 cung Hoàng đạo những chỉ dẫn gì trong tuần này nhé! Ai đang nhận được nhiều sự giúp đỡ? Ai nên thích nghi với nghịch cảnh?

Bạch Dương

Bạch Dương có khả năng sẽ bắt đầu một giai đoạn quan trọng với những giấy tờ, hợp đồng, thỏa thuận nào đó. Bạch Dương cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng về những gì sẽ được trao đổi, tính được mất trong chuyện này. Trong giai đoạn này, tài chính của Bạch Dương có thể sẽ gia tăng nhờ những kết quả, nỗ lực mà Bạch Dương đã bỏ ra trước đó.

Tuy vậy, Bạch Dương có khả năng dễ lo lắng, e ngại rằng có những chuyện khác xảy ra ngáng đường hoặc ai đó sẽ chống đối chẳng hạn. Việc dành thời gian ở bên gia đình hoặc chia sẻ với những người yêu thương sẽ giúp Bạch Dương cảm thấy được vỗ về, an toàn và có động lực phấn đấu trong thời gian tiếp theo.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể gặp phải một tình huống khó khăn không thể giải quyết được ngay; hoặc Kim Ngưu cảm thấy bế tắc, dễ rơi vào tình trạng ai đó ép mình làm điều mình không muốn. Trong trường hợp này, Kim Ngưu nên giữ vững những tiêu chuẩn, ranh giới của bản thân.

Kim Ngưu cũng có thể đối diện với tình hình thực tế và vượt qua những e ngại rằng mình sẽ không thể giải quyết vấn đề. Những mong ước - ví dụ một dự án nào đó, chuyện công việc, chuyện tình cảm,... có khả năng sẽ trở thành hiện thực nhờ sự cố gắng chăm chỉ bền bỉ của Kim Ngưu.

Song Tử

Tuần này Song Tử tập trung cho những mục tiêu dự định mới; chăm chỉ, nỗ lực hành động vì mục tiêu đó. Điều này giúp Song Tử gặt hái nhiều thành công và leo lên những nấc thang mới. Ngoài ra đây là thời điểm tốt để Song Tử có thể tập trung vào việc hòa giải, giải quyết những vấn đề khúc mắc, nhất là trong những mối quan hệ.

Từ tuần này có thể mở ra một cuộc hành trình cho giai đoạn tiếp theo của Song Tử. Đây có thể là về công việc, tình cảm hoặc sự phát triển cá nhân. Một thời điểm nào đó sau này nhìn lại, Song Tử có thể cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn.

Cự Giải

Cự Giải có thể gặp phải những tình huống không thuận lợi theo kiểu khó khăn tạm thời hoặc mắc kẹt trong một vòng lặp cũ khiến bản thân cảm thấy chán chường. Tuy nhiên mọi thứ sẽ dần thay đổi trong tuần này. Vận may và sự thuận lợi đang ở đây, ngay bên cạnh Cự Giải.

Cự Giải sẽ được mời tới một vài bữa tiệc, lễ hội, lễ kỷ niệm, tiệc ăn mừng,.... Cự Giải sẽ tìm thấy được niềm vui trong tuần này. Những thay đổi cũng đang trên đường tới, tuy có thể sẽ hơi mất thời gian. Vì vậy Cự Giải cần học cách thích nghi cho đến khi những chuyện không suôn sẻ hoàn toàn qua đi.

Sư Tử

Sư Tử sẽ nhận được nhiều tin tức tốt trong tuần này, có liên quan đến công việc hoặc tình cảm. Giai đoạn này Sư Tử cũng có nhiều năng lượng để bắt đầu hành động, muốn đánh nhanh thắng nhanh, có nhiều ý tưởng và nhiệt huyết.

Sư Tử nên tận dụng nguồn năng lượng này. Sự kiên trì cũng là một yếu tố không thể thiếu nếu Sư Tử muốn những kế hoạch của mình sẽ phát triển tốt “từ trong trứng nước”. Một vài sự kiện xảy ra trong tuần sẽ là sự tiếp nối của những hành động, sự việc đã xảy ra trong giai đoạn trước.

Xử Nữ

Xử Nữ dễ cảm thấy chán chường, mệt mỏi hoặc đang áp lực, quá sức vì phải mang thêm gánh nặng nào đó. Tuy nhiên Xử Nữ cần học cách chia sẻ hoặc buông bớt những kỳ vọng, áp lực. Nhất là những vấn đề liên quan đến gia đình hoặc định hướng phát triển bản thân.

Một mong muốn nào đó hướng về gia đình có thể sẽ trở thành hiện thực. Xử Nữ đang thay đổi để trở nên tốt hơn. Sự lột xác này sẽ mang lại cho Xử Nữ nhiều điều mới mẻ và niềm vui đang chờ đón ở phía trước. Ngoài ra, nếu có khó khăn Xử Nữ cần cố gắng tìm kiếm thêm thông tin liên quan ngoài lề để có thể giải quyết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo