Horoscope 25/5 - 31/5: Bạch Dương nặng trách nhiệm, Cự Giải có trải nghiệm mới

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này gần như không ngồi yên được ngày nào. Ngay đầu tuần đã dễ bị dí tiến độ hoặc phải xử lý công việc phát sinh do người khác để lại. Với những ai làm agency, truyền thông, sale hoặc tổ chức sự kiện, khả năng cao sẽ có một tình huống “chữa cháy” vào phút chót nhưng chính nhờ đó mà bạn được cấp trên chú ý.

Khoảng thứ Tư đến thứ Sáu là thời điểm dễ có tin vui liên quan tới công việc như được giao dự án mới, được khách hàng đánh giá tốt hoặc có người chủ động liên hệ hợp tác. Một số Bạch Dương còn bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập.

Tiền bạc tuần này chủ yếu xoay quanh việc đầu tư cho bản thân. Bạn dễ chi tiền để đổi điện thoại, sửa laptop, mua đồ phục vụ công việc hoặc đăng ký khóa học ngắn hạn.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có một tuần khá ổn định nhưng lịch cá nhân lại kín hơn bình thường. Bạn liên tục phải xử lý giấy tờ, lịch hẹn hoặc các công việc tồn đọng từ trước. Dù hơi mệt nhưng bù lại mọi thứ đang dần đi đúng quỹ đạo.

Nếu đang bán hàng online, làm freelancer hoặc kinh doanh nhỏ, giữa tuần dễ xuất hiện khách cũ quay lại hoặc được người quen giới thiệu thêm đầu việc mới. Một vài Kim Ngưu còn bất ngờ nhận được khoản tiền tưởng đã quên như hoàn tiền, được trả nợ hoặc chốt đơn nhanh hơn dự kiến.

Sau một thời gian mua sắm khá thoải mái, Kim Ngưu có xu hướng lên kế hoạch tiết kiệm rõ ràng hơn cho vài tháng tới.

Song Tử

Song Tử là chòm sao có lịch làm việc dày nhất tuần này. Bạn dễ liên tục có lịch cà phê, gặp khách hàng hoặc tham gia các buổi tụ tập đông người. Điều thú vị là một cuộc trò chuyện tưởng rất bình thường lại có thể mang tới cơ hội công việc hoặc kết nối hữu ích.

Những Song Tử làm content, marketing, sáng tạo hoặc kinh doanh online sẽ dễ có bài đăng tăng tương tác mạnh hoặc gặp đúng người hỗ trợ cho công việc. Một vài người còn có cơ hội nhận job phụ, cộng tác ngắn hạn hoặc được mời tham gia dự án mới.

Tài chính tuần này có tín hiệu tốt lên nhưng bạn vẫn rất dễ tiêu tiền theo cảm xúc, đặc biệt là ăn uống và mua sắm lúc khuya.

Cự Giải

Cự Giải tuần này bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Sau giai đoạn thức khuya hoặc làm việc quá sức, bạn nhận ra cơ thể mình đang cần được nghỉ đúng nghĩa.

Trong công việc, đây là tuần khá thuận lợi cho chuyện sửa CV, gửi hồ sơ, thi cử hoặc xin chuyển môi trường làm việc. Một vài Cự Giải còn nhận được cuộc gọi hoặc email phản hồi đúng lúc gần như đã bỏ cuộc.

Ngoài ra bạn cũng có xu hướng dọn dẹp lại cuộc sống theo nghĩa đen: bỏ bớt đồ cũ, thay đổi góc làm việc hoặc sắp xếp lại phòng ngủ để tinh thần đỡ bí bách hơn. Cuối tuần rất hợp để nghỉ ngơi hoặc đi cà phê với bạn thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo