Horoscope 25/5 - 31/5: Nhân Mã có lịch hẹn mới, Bảo Bình cần tiêu xài tiết kiệm

HHTO - Tuần 25/5 - 31/5 mang đến khá nhiều thay đổi thực tế cho 4 chòm sao cuối cùng, từ công việc, tiền bạc cho tới nhịp sống cá nhân.

Nhân Mã

Nhân Mã tuần này khá bận vì liên tục có lịch gặp gỡ, di chuyển hoặc tham gia hoạt động mới. Bạn dễ được rủ đi cà phê, ăn uống hoặc networking nhiều hơn bình thường.

Điều đáng nói là chính những cuộc gặp này lại mang tới thông tin hữu ích cho công việc. Một vài Nhân Mã có thể được giới thiệu job mới, cộng tác ngắn hạn hoặc cơ hội kiếm thêm ngoài kế hoạch.

Tài chính nhìn chung ổn nhưng bạn khá dễ tiêu tiền cho trải nghiệm, đồ ăn hoặc các chuyến đi ngắn cuối tuần.

Ma Kết

Ma Kết bước vào tuần mới với tâm thế nghiêm túc hơn hẳn. Bạn bắt đầu nhìn rõ mục tiêu cá nhân và chủ động lên kế hoạch cụ thể cho công việc lẫn tài chính.

Trong công việc, đây là tuần dễ được giao thêm trách nhiệm hoặc có cơ hội chứng minh năng lực với cấp trên. Một vài người còn bắt đầu có tín hiệu tăng thu nhập, nhận thêm khách hàng hoặc được đề nghị hợp tác dài hạn.

Điểm tích cực là Ma Kết tuần này khá tỉnh táo trong chuyện tiền bạc, không còn mua sắm theo cảm xúc như trước.

Bảo Bình

Bảo Bình tuần này có xu hướng muốn thay đổi nhiều thứ xung quanh mình. Bạn dễ bắt đầu lại kế hoạch từng bỏ dở, chỉnh sửa góc làm việc hoặc thử cách làm mới cho công việc hiện tại.

Những ai làm sáng tạo, kinh doanh online hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ có tín hiệu khá tích cực. Một bài đăng, video hoặc ý tưởng của bạn dễ được chú ý hơn bình thường.

Ngoài ra, đây cũng là tuần Bảo Bình bắt đầu chú ý nhiều hơn tới việc tiết kiệm và quản lý chi tiêu.

Song Ngư

Song Ngư bước vào tuần mới với tâm lý nhẹ đầu hơn hẳn cuối tháng trước. Bạn không còn suy nghĩ quá nhiều mà bắt đầu tập trung giải quyết từng việc cụ thể.

Trong công việc, đây là tuần phù hợp để sửa CV, gửi hồ sơ hoặc chủ động tìm cơ hội mới. Một vài Song Ngư còn nhận được phản hồi tích cực đúng lúc gần như muốn bỏ cuộc.

Tuần này bạn cũng có xu hướng chăm sóc bản thân nhiều hơn như ngủ sớm, ăn uống điều độ hoặc dành thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa sau nhiều ngày liên tục bận rộn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo