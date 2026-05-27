Tarot tuần này: Thiên Bình cẩn thận "dục tốc bất đạt", Bảo Bình gặp bất ngờ

HHTO - Đã đến lúc tạm gác lại những âu lo để lắng nghe thông điệp từ những lá bài Tarot. Vũ trụ đang gửi gắm cơ hội bứt phá cho cung Hoàng đạo nào, và cung nào sẽ cần thêm chút kiên cường để vượt qua thử thách?

Thiên Bình

Thiên Bình có thể đang nóng lòng muốn làm một điều gì đó trong tuần này, nhưng cẩn thận “dục tốc bất đạt”. Sự nóng vội của Thiên Bình có thể dẫn đến những sai sót hoặc đổ vỡ kế hoạch. Thiên Bình cũng nên cẩn thận, có thể ai đó đang ngấm ngầm chờ đợi thời cơ Thiên Bình sơ sẩy mà cản trở.

Ở một khía cạnh khác, tuần này đem lại cho Thiên Bình nhiều cơ hội về hành động, nên sớm bắt tay vào làm để không bỏ lỡ những ý tưởng hoặc sự hào hứng của bản thân.

Thiên Yết

Thiên Yết đối mặt với nhiều thử thách, chướng ngại, nhiều công việc hoặc bài vở cần xử lý trong tuần này. Thiên Yết nên kiên nhẫn giải quyết từng chút một, dù nó có thể mất thời gian hoặc khiến Thiên Yết cảm thấy mệt mỏi.

Tuần này cẩn thận với một người kiêu ngạo, phô trương và màu mè. Đây là kiểu người Thiên Yết không nên cố gắng lấn lướt hoặc đôi co nhiều. Một ai đó có thể sẽ rời khỏi cuộc đời của Thiên Yết, một chuyện nào đó cũng sẽ tới hồi kết.

Nhân Mã

Nhân Mã có thể gặp phải một vài rắc rối với các mối quan hệ trong tuần này. Đôi khi, vấn đề có thể xảy ra cả với người lạ. Đối phương có thể là người hành xử không đúng và cứng đầu, nên dễ xảy ra bất đồng tranh cãi.

Ở một số khía cạnh, Nhân Mã được khuyến khích nên làm gì đó mạnh dạn hơn, bứt phá hơn, dám cho mình một cơ hội thoát khỏi vùng an toàn. Đây có thể là chuyện phát triển bản thân, đam mê, sự nghiệp, tình cảm hoặc bất kỳ lĩnh vực nào mà Nhân Mã cảm thấy được thôi thúc.

Ma Kết

Ma Kết nên chủ động lấy lại quyền kiểm soát, đưa ra những quyết định rõ ràng hơn trong tuần này, nhất là với những thứ đến hồi cần phải chấm dứt. Có những dự án công việc hoặc mối quan hệ có khả năng dừng lại. Sự đổ vỡ hoặc chia ly có thể mang lại nỗi buồn, nhưng về giai đoạn cuối tuần hoặc lâu dài hơn, Ma Kết sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.

Một số vấn đề có thể xảy ra trong gia đình. Ma Kết hãy lắng nghe và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể gặp những sự kiện mang tính chất bất ngờ, gây sốc. Tuy nhiên, phần lớn có thể là do “vũ trụ” đã tác động để Bảo Bình có thể tái thiết lại cuộc sống, trở về với những điều cơ bản nhất.

Với một số Bảo Bình, sự kiện này có thể liên quan đến “sự sụp đổ”, tuy nhiên Bảo Bình lại hoàn toàn có thể ăn mừng hoặc thoải mái tận hưởng những niềm vui khác có trong tuần. Trực giác cũng sẽ phát huy tối đa, giúp Bảo Bình đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.

Song Ngư

Song Ngư tuần này đứng trước những lựa chọn, cơ hội, quyết định nhưng phần lớn lại dễ bị tác động, phân vân không ngừng, “gió chiều nào theo chiều đó”. Quyết định này có thể liên quan đến học tập, công việc, đầu tư, phát triển bản thân, chuyện tình cảm, các mối quan hệ hay đôi khi là việc chi tiêu một số tiền lớn.

Nhưng thật mừng là Song Ngư sẽ được dẫn dắt. Song Ngư sẽ tìm thấy được “kim chỉ nam” cho mình thông qua một ai đó cụ thể hoặc đôi khi theo một cách nào đó "vi diệu" hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo