Tarot tuần này: Xử Nữ chớ "ôm cây đợi thỏ", Sư Tử bước sang chu kỳ mới

HHTO - Bạch Dương tuần này có thể gặp phải một tình huống bất ngờ, nằm ngoài dự liệu. Kim Ngưu đang nhận được sự công nhận, đánh giá cao từ ai đó âm thầm ngưỡng mộ mình. Và còn gì nữa?

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này có thể gặp phải một tình huống bất ngờ, nằm ngoài dự liệu vào khoảng đầu tuần. Điều này có thể mang lại cho Bạch Dương một vài sự suy sụp nhưng sự suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi cũng đang trải đầy trên lối đi của Bạch Dương.

Một vài sự kiện có thể xảy tới, theo hướng đáng chúc mừng và Bạch Dương có thể khá tận hưởng điều đó. Ngoài ra, Bạch Dương nhận được lời nhắc nên bảo vệ bản thân, “miễn nhiễm” với những sự tấn công tiêu cực.

Kim Ngưu

Có những chuyện dần đi đến hồi kết nhưng Kim Ngưu có thể lại cảm thấy may mắn vì cuối cùng nó cũng kết thúc. Những sự mệt mỏi, khó khăn tới hồi qua đi và Kim Ngưu đang nhận được sự công nhận, đánh giá cao từ ai đó âm thầm ngưỡng mộ mình.

Khoảng thời gian đầu tuần có thể là sự nhẹ nhõm, may mắn. Dần về cuối tuần lại là sự hạnh phúc và bình yên. Kim Ngưu nên tận hưởng tuần này.

Song Tử

Song Tử có thể có vài cuộc tranh cãi, bất hòa trong tuần với những người cùng tham gia làm việc, phát triển một cái chung nào đó. Một số Song Tử khác có thể đấu tranh với chính những luồng suy nghĩ của bản thân. Khoảng thời gian đầu tuần cũng là thời điểm Song Tử nên học cách hòa giải.

Một vài Song Tử sẽ đón nhận những cơ hội quan trọng, ví dụ như cơ hội thăng tiến hoặc công việc mới. Song Tử đang chờ được nhận những tin tức, thông báo này.

Cự Giải

Cự Giải có thể gặp những khó khăn, thử thách đòi hỏi phải kiên trì bền bỉ và sự điềm tĩnh để có thể đối đầu một cách lâu dài và vượt qua. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, phát triển theo hướng tích cực hơn, quan trọng là Cự Giải biết rằng mình đang xây đắp tương lai bằng chính nỗ lực hôm nay.

Với một số Cự Giải, đây có thể là vấn đề trong một mối quan hệ. Một số khác sẽ là công việc, học tập, phát triển bản thân.

Sư Tử

Sư Tử bước sang chu kỳ mới từ tuần này trở đi. Đây là những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Sư Tử. Đây có thể là giai đoạn kết thúc, đồng thời mở ra chương tiếp theo; ví dụ tốt nghiệp, ra trường, đi làm, hoặc kết hôn...

Việc tìm kiếm thêm thông tin từ các nguồn xung quanh là yếu tố quan trọng giúp Sư Tử có khả năng hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của bản thân. Sư Tử cũng sẽ đón nhận những tin tức tốt vào khoảng thời điểm cuối tuần.

Xử Nữ

Xử Nữ cần quay trở lại giải quyết những vấn đề còn dang dở mà không đặt quá nhiều kỳ vọng, không cho rằng giải quyết những vấn đề này cũng không ích gì. Đây là thời điểm của giai đoạn hành động thay vì “ôm cây đợi thỏ".

Gia đình, tổ ấm, những người thân yêu... sẽ đem lại cho Xử Nữ nguồn động lực vô cùng lớn. Đôi khi chỉ cần ở trong không gian thoải mái, ấm áp mà Xử Nữ gọi đó là “nhà”, nhìn những người thân hoặc thú cưng mà mình chăm sóc... sẽ mang lại cho Xử Nữ cảm giác xoa dịu rất nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo