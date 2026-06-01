Horoscope 1/6 - 7/6: Bạch Dương không ngại va chạm, Kim Ngưu cần giữ lời hứa

HHTO - Tuần mới mở ra một chương mới, đòi hỏi nhóm nguyên tố đầu tiên phải học cách tái cấu trúc tư duy, đối diện với những giới hạn của bản thân để thiết lập lại trật tự trong cả học tập lẫn cuộc sống.

Bạch Dương

Bạch Dương sẽ có một tuần khá bận rộn nhưng đổi lại là cảm giác được chủ động và làm chủ tình hình. Những ai đang làm công việc liên quan tới sáng tạo, kinh doanh hoặc truyền thông sẽ dễ có bước tiến tốt. Tuy nhiên, áp lực cũng tăng lên đáng kể khi liên tục xuất hiện deadline hoặc yêu cầu mới từ cấp trên.

Điểm mạnh của Bạch Dương tuần này là khả năng xử lý tình huống nhanh, dám quyết và không ngại va chạm. Dù vậy, cung hoàng đạo này cần cẩn thận trong lời nói, đặc biệt ở môi trường làm việc vì rất dễ xảy ra hiểu nhầm do nóng tính. Tài chính có dấu hiệu cải thiện nhẹ, một khoản tiền tưởng chừng bị chậm trễ có thể sẽ được giải quyết trong tuần.

Kim Ngưu

Kim Ngưu bước vào giai đoạn khá ổn định, nhất là với những người đang muốn xây dựng kế hoạch dài hạn. Đây là tuần thích hợp để chòm sao này rà soát lại mục tiêu tài chính, đầu tư hoặc tính toán cho công việc mới. Một vài cơ hội liên quan tới tiền bạc sẽ xuất hiện thông qua người quen hoặc đối tác cũ. Tuy nhiên, bạn không nên quá tin tưởng vào những lời hứa “màu hồng”, đặc biệt là các dự án chưa rõ ràng giấy tờ hoặc lợi nhuận quá hấp dẫn.

Về công việc, cung hoàng đạo này đang dần lấy lại phong độ sau khoảng thời gian chững lại. Một số người có thể nhận được lời đề nghị hợp tác hoặc chuyển môi trường làm việc tốt hơn. Sức khỏe tuần này cần chú ý vấn đề mất ngủ và đau vai gáy do áp lực kéo dài.

Song Tử

Song Tử lại là một trong những cung dễ rơi vào trạng thái quá tải nhất tuần mới. Khối lượng công việc tăng lên nhanh khiến các chàng trai, cô gái có cảm giác lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian. Nhiều kế hoạch bất ngờ thay đổi vào phút chót khiến cung hoàng đạo này khó giữ được sự tập trung. Dù vậy, đây cũng là thời điểm bạn thể hiện rõ khả năng thích nghi và xoay chuyển tình huống của mình.

Tuần này đặc biệt thuận lợi với những ai làm nghề cần giao tiếp, đàm phán hoặc xây dựng nội dung. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ có thể mở ra cơ hội mới về công việc hoặc tài chính. Tuy nhiên, cung hoàng đạo này cần tránh tiêu tiền theo cảm xúc vì khả năng “vung tay quá trán” khá cao.

Cự Giải

Cự Giải sẽ trải qua một tuần nhiều cảm xúc hơn thường lệ. Dường như cung hoàng đạo này đang phải suy nghĩ khá nhiều về định hướng cá nhân cũng như các mối quan hệ xung quanh. Trong công việc, Cự Giải có xu hướng ôm việc và tự tạo áp lực cho bản thân. Điều này dễ khiến tinh thần xuống dốc vào giữa tuần.

Một vài vấn đề tồn đọng trước đây có thể bất ngờ quay trở lại, buộc Cự Giải phải giải quyết dứt điểm thay vì tiếp tục né tránh. Điểm tích cực là tài chính đang dần ổn định hơn, đặc biệt với những ai làm thêm hoặc kinh doanh cá nhân. Cuối tuần là khoảng thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, cân bằng lại tâm trạng và tránh đưa ra quyết định quan trọng khi đang mất bình tĩnh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo