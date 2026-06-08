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Horoscope 8/6 - 14/6: Sư Tử kiểm soát cái tôi, Thiên Bình mở rộng tầm nhìn

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

HHTO - Tuần mới mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đòi hỏi các chòm sao phải linh hoạt hơn trước những biến động trong công việc và tài chính.

Sư Tử

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Sư Tử bước vào tuần mới với nguồn năng lượng mạnh mẽ và tham vọng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là khoảng thời gian bạn muốn chứng minh năng lực của mình và sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó mà người khác còn e ngại. Đầu tuần, một cơ hội liên quan đến công việc hoặc dự án cá nhân có thể xuất hiện, đòi hỏi bạn phải đưa ra quyết định khá nhanh.

Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để trình bày ý tưởng, đề xuất kế hoạch hoặc tham gia các hoạt động tập thể. Những người đang làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc quản lý dễ nhận được sự chú ý từ cấp trên. Tuy nhiên, việc quá tự tin vào bản thân đôi khi khiến bạn bỏ qua những góp ý hữu ích từ đồng nghiệp.

Xử Nữ

Đây là tuần mà Xử Nữ cần tập trung vào việc hoàn thiện những công việc còn dang dở thay vì bắt đầu quá nhiều kế hoạch mới. Đầu tuần, bạn có thể cảm thấy áp lực khi khối lượng công việc tăng lên hoặc liên tục phải xử lý những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, với sự cẩn thận và khả năng tổ chức vốn có, Xử Nữ hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát tình hình. Khoảng giữa tuần là thời điểm thích hợp để giải quyết các thủ tục, giấy tờ hoặc những nhiệm vụ cần độ chính xác cao. Những người đang chuẩn bị thi cử, học tập hoặc nghiên cứu sẽ đạt hiệu quả tốt nếu duy trì được tính kỷ luật.

Thiên Bình

Trong công việc, khả năng giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo giúp bạn ghi điểm với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Một số cơ hội hợp tác hoặc lời mời tham gia dự án mới có thể xuất hiện vào giữa tuần. Đây là thời điểm nên mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn thay vì tiếp tục chờ đợi.

Tài chính có dấu hiệu cải thiện nhờ những nguồn thu mới hoặc các khoản lợi nhuận đến từ công việc phụ. Tuy nhiên, Thiên Bình vẫn cần kiểm soát chi tiêu cho các hoạt động giải trí và mua sắm. Cuối tuần thích hợp để lên kế hoạch cho những mục tiêu dài hạn thay vì chỉ tập trung vào hiện tại.

Bọ Cạp

Đầu tuần, công việc đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ và tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng. Giữa tuần là giai đoạn thuận lợi để giải quyết những vấn đề tồn đọng hoặc các khúc mắc kéo dài từ trước. Với những người đang kinh doanh, đây là thời điểm nên theo dõi sát thị trường và phản ứng linh hoạt trước những biến động.

Tài chính có dấu hiệu ổn định nhưng cần đặc biệt cẩn trọng với các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc những lời mời hợp tác chưa rõ ràng. Cuối tuần, Bọ Cạp nên dành thời gian nghỉ ngơi và nhìn lại những gì đã đạt được thay vì tạo thêm áp lực cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
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