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5 chòm sao chuẩn "cờ xanh": Kim Ngưu ghét mập mờ, Thiên Bình làm chủ cảm xúc

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

HHTO - Không cần quá lãng mạn hay nói những lời hoa mỹ, 5 chòm sao này vẫn khiến người khác muốn gắn bó lâu dài nhờ sự tinh tế, ổn định và cảm giác dễ chịu khi ở cạnh.

Kim Ngưu

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Kim Ngưu là kiểu "green flag" rất đời thực. Họ không nói lời hoa mỹ quá nhiều nhưng lại rất ổn định trong cách quan tâm người khác. Đây là chòm sao nhớ bạn thích ăn gì, nhớ giờ bạn tan làm và luôn muốn mọi thứ xung quanh người mình thương được thoải mái nhất.

Điểm khiến Kim Ngưu được đánh giá cao là họ không thích các mối quan hệ mập mờ hay trò chơi tâm lý. Khi đã nghiêm túc, họ thường cho đối phương cảm giác an toàn và không tạo thêm quá nhiều rắc rối.

Cự Giải

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Cự Giải là kiểu người chỉ cần nhìn cảm xúc là biết bạn đang ổn hay không. Họ rất giỏi quan tâm theo kiểu âm thầm, từ việc hỏi han nhỏ nhặt tới việc luôn muốn người mình thương cảm thấy được lắng nghe.

Điều khiến Cự Giải khác với nhiều chòm sao khác là họ không thích để người mình yêu phải cô đơn trong cảm xúc. Đây cũng là kiểu người sẵn sàng dành thời gian cho gia đình, cho người yêu và luôn ưu tiên cảm giác gắn bó lâu dài.

Thiên Bình

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Thiên Bình là kiểu người rất biết cách cư xử trong một mối quan hệ. Họ không thích kiểm soát, không thích làm quá mọi chuyện và thường cố gắng giải quyết vấn đề theo cách nhẹ nhàng nhất.

Ưu điểm lớn nhất của Thiên Bình là biết đặt mình vào vị trí người khác. Đây cũng là chòm sao khá tinh tế trong giao tiếp, nên thường khiến đối phương cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Ngoài ra, Thiên Bình cũng là kiểu người thích xây dựng mối quan hệ cân bằng thay vì lúc nào cũng khiến đối phương phải đoán cảm xúc của mình.

Ma Kết

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Ma Kết không phải kiểu yêu quá phô trương nhưng lại là chòm sao rất nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ. Họ có xu hướng thể hiện tình cảm bằng hành động hơn là lời nói.

Điểm khiến Ma Kết trở thành người đáng để yêu là cảm giác trưởng thành mà họ mang lại. Đây là kiểu người luôn cố gắng ổn định công việc, tài chính và tương lai trước khi nghĩ tới chuyện đồng hành lâu dài với ai đó.

Hẹn hò với Ma Kết thường có cảm giác được đồng hành cùng một người biết lo cho cuộc sống chứ không chỉ yêu theo cảm xúc nhất thời.

Song Ngư

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Song Ngư là kiểu người mang năng lượng rất mềm. Họ thường không cố thắng trong tranh cãi, không thích làm người khác tổn thương và luôn muốn tạo cảm giác thoải mái cho người bên cạnh.

Đây cũng là chòm sao rất biết động viên người khác đúng lúc. Khi yêu ai, Song Ngư thường quan tâm rất nhiều tới cảm xúc của đối phương và luôn muốn cả hai cùng phát triển theo hướng tích cực hơn.

Điểm khiến Song Ngư được yêu thích là cảm giác nhẹ nhàng mà họ mang lại, kiểu ở cạnh lâu sẽ thấy tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
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