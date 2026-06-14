Ma Kết lên lịch trình đi phượt siêu chuẩn, Song Tử mê check-in hơn ngắm cảnh

HHTO - Một chuyến đi chơi chung chính là "kính chiếu yêu" rõ nhất khiến các chòm sao bộc lộ bản chất lầy lội không thể giấu giếm.

Chuyên gia thiết kế lịch trình: Ma Kết, Xử Nữ, Cự Giải

Đây là những con người gánh cả thế giới trên vai. Trước chuyến đi cả tháng, họ đã lập hẳn một file Excel chi tiết: 7h00 ăn sáng, 8h00 có mặt tại điểm check-in, 9h00 di chuyển... Họ lo từ vé máy bay, đặt chỗ ở cho đến việc chuẩn bị sẵn các loại thuốc trị cảm sốt, bệnh tiêu hóa.

Đi chơi với nhóm này, bạn sẽ có cảm giác được chăm sóc tận tình: chỉ cần thanh toán các chi phí, xách ba lô lên và đi theo sự hướng dẫn. Nhưng hãy cẩn thận, chỉ cần bạn đi trễ 5 phút làm trễ lịch trình, bạn sẽ bị "nhóm trưởng" phê bình và cằn nhằn.

Chiến thần "food tour": Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư

Lịch trình tham quan là gì? Họ không quan tâm. Điều duy nhất khiến nhóm này chịu nhấc chân đi du lịch chính là: Bản đồ ẩm thực. Ngay từ khi máy bay chưa hạ cánh, tâm trí họ đã tràn ngập hình ảnh của các món đặc sản địa phương. Check-in cảnh đẹp đối với họ là vô nghĩa nếu không được ăn ngon.

Câu cửa miệng của hội này luôn là: "Ăn gì tiếp theo đây?", "Mệt rồi, đi kiếm gì ăn đi!". Họ có một chiếc bụng không đáy và khả năng nhận ra các quán ăn ngon, biến chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng thành một tour "food tour" đáng nhớ.

Check-in là điều quan trọng nhất: Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình

Với phương châm "Đi chơi mà không có ảnh đẹp thì thà ở nhà", nhóm này đầu tư hẳn một vali quần áo đủ màu sắc, concept cho từng ngày. Họ có thể đứng tạo dáng dưới cái nắng 40 độ cả tiếng đồng hồ mà không biết mệt, miễn là có được bức ảnh "triệu like".

Đi chung với hội này, bạn nghiễm nhiên trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ. Họ sẽ bắt bạn chụp đi chụp lại cho đến khi căn đúng góc mặt, đúng ánh sáng mới thôi. Nhưng bù lại, sau chuyến đi, bạn chắc chắn sẽ có một kho ảnh "sống ảo" xịn sò đủ xài cho... cả năm.

Chỉ là đổi địa điểm thư giãn: Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết

Nhân vật bí ẩn và hay "tàng hình" nhất đoàn. Trong khi cả hội đã xúng xính váy áo, chuẩn bị xuất phát thì phòng của nhân vật này vẫn im lìm. Họ có khả năng ngủ bất chấp không gian và thời gian: ngủ quên báo thức ở khách sạn, leo lên xe là ngủ, thậm chí ngồi chờ đồ ăn ra cũng có thể gật gù.

Lý do họ đi du lịch chỉ đơn giản là... đổi địa điểm để ngủ cho ngon hơn. Mỗi lần cả nhóm muốn đi đâu, việc đầu tiên cần làm không phải là xem bản đồ, mà là phải cử người đến đập cửa phòng để đánh thức "vị thần sa ngã" này dậy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo