Bản đồ sao hé lộ tài lẻ của bạn: Nhân Mã thích bắn cung, Song Tử tự làm podcast

HHTO - Mùa Hè chính là khoảng thời gian hoàn hảo để tạm gác những cuốn sách giáo khoa dày cộp và lên đường khám phá những "vùng đất mới" bên trong mình.

Cung Lửa (Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử)

Với nguồn năng lượng dồi dào, thích những hoạt động vui vẻ và muốn được tỏa sáng, cung Lửa cực kỳ hợp với những bộ môn có nhịp điệu rộn ràng.

Nhân Mã: Bắn cung trong nhà. Không cần phải ra ngoài nắng gió, bộ môn bắn cung bia xốp tại các khu vui chơi trong nhà vừa giúp Mã Nhi rèn luyện sự tập trung, vừa thỏa mãn ước mơ làm "thiện xạ" cực ngầu.

Không cần phải ra ngoài nắng gió, bộ môn bắn cung bia xốp tại các khu vui chơi trong nhà vừa giúp Mã Nhi rèn luyện sự tập trung, vừa thỏa mãn ước mơ làm "thiện xạ" cực ngầu. Bạch Dương: Trượt patin tại sân tập. Chỉ cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đầu gối và khuỷu tay, những vòng trượt mượt mà trên nền nhạc retro sẽ giúp những chú Cừu giải phóng năng lượng cực tốt.

Chỉ cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đầu gối và khuỷu tay, những vòng trượt mượt mà trên nền nhạc retro sẽ giúp những chú Cừu giải phóng năng lượng cực tốt. Sư Tử: Nhảy hiện đại phong cách K-Pop. Không có nơi nào giúp Sư Tử bộc lộ thần thái "idol" đỉnh hơn là việc cover lại các vũ đạo hot hit của thần tượng ngay tại phòng tập gương lung linh.

Cung Đất (Ma Kết, Kim Ngưu, Xử Nữ)

Hội cung Đất vốn nổi tiếng với sự kiên nhẫn, khéo léo và có gu thẩm mỹ rất thực tế. Những bộ môn nghệ thuật thủ công nhẹ nhàng chính là mảnh đất màu mỡ để các bạn gieo mầm tài năng.

Kim Ngưu: Làm gốm thủ công. Việc tự tay nhào nặn đất sét xoay tròn, tạo hình cho những chiếc ly, chiếc đĩa nung xinh xắn sẽ mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối cho tâm hồn yêu cái đẹp của Ngưu Nhi.

Việc tự tay nhào nặn đất sét xoay tròn, tạo hình cho những chiếc ly, chiếc đĩa nung xinh xắn sẽ mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối cho tâm hồn yêu cái đẹp của Ngưu Nhi. Xử Nữ: Tufting (Làm thảm len bằng súng bắn len thủ công). Việc tỉ mỉ bắn từng sợi len để tạo nên một tấm thảm hình những chú gấu, bông hoa hoạt hình siêu mịn màng sinh ra là để dành cho Xử Nữ.

Việc tỉ mỉ bắn từng sợi len để tạo nên một tấm thảm hình những chú gấu, bông hoa hoạt hình siêu mịn màng sinh ra là để dành cho Xử Nữ. Ma Kết: Khám phá Lego hoặc xếp hình 1000 mảnh. Bộ môn này mô phỏng chính xác hành trình kiên trì, xây dựng từng viên gạch cho tương lai của Kết Kết. Cảm giác hoàn thành một tác phẩm lớn sẽ cực kỳ thỏa mãn.

Cung Khí (Bảo Bình, Song Tử, Thiên Bình)

Sở hữu bộ não tò mò, thích bay bổng, hội cung Khí luôn bị thu hút bởi những gì có tính sáng tạo cao, độc lạ và mang tính xu hướng.

Bảo Bình: Sáng tác nhạc điện tử (Lo-fi trên ứng dụng điện thoại). Thích công nghệ và mê sự khác biệt, Bảo Bình sẽ cực kỳ phấn khích khi tự tay "phù phép" nên những giai điệu chill chill mang thương hiệu cá nhân bằng chiếc smartphone của mình.

Thích công nghệ và mê sự khác biệt, Bảo Bình sẽ cực kỳ phấn khích khi tự tay "phù phép" nên những giai điệu chill chill mang thương hiệu cá nhân bằng chiếc smartphone của mình. Song Tử: Tự làm Podcast hoặc kịch ứng tác vui nhộn. Tài ngoại giao và sự nhạy bén của Song Tử sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới khi bạn tự thu âm chia sẻ về cuộc sống hoặc tham gia các câu lạc bộ tranh biện vui vẻ.

Tài ngoại giao và sự nhạy bén của Song Tử sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới khi bạn tự thu âm chia sẻ về cuộc sống hoặc tham gia các câu lạc bộ tranh biện vui vẻ. Thiên Bình: Nghệ thuật cắm hoa hoặc vẽ tranh Canvas. Tính duy mỹ sẽ giúp Thiên Bình tạo nên những tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng, dùng để decor phòng ngủ là hết ý.

Cung Nước (Song Ngư, Cự Giải, Bọ Cạp)

Bản tính nhạy cảm, lãng mạn và giàu tình cảm của cung Nước rất phù hợp với những bộ môn mang tính chữa lành, đi sâu vào thế giới cảm xúc và nuôi dưỡng tâm hồn.

Song Ngư: Vẽ tranh màu nước. Những mảng màu loang nhẹ nhàng, lãng mạn trên giấy vẽ sẽ là nơi lý tưởng để Cá Con thả trôi những mộng mơ và cảm xúc bay bổng của mình một cách bình yên nhất.

Những mảng màu loang nhẹ nhàng, lãng mạn trên giấy vẽ sẽ là nơi lý tưởng để Cá Con thả trôi những mộng mơ và cảm xúc bay bổng của mình một cách bình yên nhất. Cự Giải: Làm bánh ngọt hoặc thêu len nổi (Punch needle). Cự Giải thích sự ấm áp của gia đình, việc tự tay thêu một chiếc gối ôm hay làm mẻ bánh thơm phức chính là cách bạn lan tỏa sự ngọt ngào của mình.

Cự Giải thích sự ấm áp của gia đình, việc tự tay thêu một chiếc gối ôm hay làm mẻ bánh thơm phức chính là cách bạn lan tỏa sự ngọt ngào của mình. Bọ Cạp: Tự làm nến thơm. Việc lựa chọn mùi hương, đổ sáp và trang trí những bông hoa khô vào hũ nến giúp Bọ Cạp tìm thấy sự tĩnh lặng, làm chủ cảm xúc và đánh thức giác quan nhạy bén.

Đừng ngại ngần nếu bạn bắt đầu một bộ môn mới với những bước đi vụng về, bởi mục đích của mùa hè là để trải nghiệm chứ không phải để áp lực. Hãy rủ thêm hội bạn thân tham gia các workshop cuối tuần cùng nhau để nhân đôi niềm vui.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo