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Horoscope 22/6 - 28/6: Xử Nữ hóa giải hiểu lầm, Thiên Bình tài chính ổn định

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

HHTO - Trực giác nhạy bén dẫn lối, nhóm cung Khí và Nước chuẩn bị đón nhận những cuộc gặp gỡ định mệnh cùng bước ngoặt tình cảm ngọt ngào!

Sư Tử

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Sức hút tự nhiên của Sư Tử sẽ được nhân lên gấp bội trong bảy ngày tới. Đi đến đâu bạn cũng dễ dàng thu hút sự chú ý và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người xung quanh. Công việc nhóm hoặc các hoạt động xã hội sẽ là sân khấu hoàn hảo để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo tài ba của mình. Bạn liên tục nhận được những lời khen ngợi và đề xuất hợp tác hấp dẫn.

Đối với chuyện tiền bạc, sự nhạy bén giúp Sư Tử tránh được những khoản chi tiêu lãng phí và tìm ra hướng đi đúng đắn cho các kế hoạch dài hạn. Chuyện tình cảm của bạn tuần này sẽ mang tông hồng ngọt ngào.

Xử Nữ

Tuần mới là khoảng thời gian tuyệt vời để Xử Nữ thể hiện tài năng tổ chức và quản lý đỉnh cao của mình. Bạn dễ dàng thiết lập lại trật tự cho cuộc sống, từ việc dọn dẹp không gian làm việc cho đến việc lên kế hoạch chi tiết cho các mục tiêu tiếp theo. Sự tỉ mỉ và trách nhiệm giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc nhận phần thưởng xứng đáng.

Về phương diện tài lộc, dòng tiền quay trở lại một cách đều đặn giúp bạn hoàn toàn yên tâm mua sắm những món đồ tự thưởng cho bản thân. Trong các mối quan hệ, sự chân thành và tinh tế giúp Xử Nữ xoa dịu mọi hiểu lầm không đáng có với bạn bè. Đừng quên dành cho bản thân những khoảng lặng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một tuần làm việc năng suất.

Thiên Bình

Mọi khía cạnh trong cuộc sống của Thiên Bình tuần này đều hướng đến hai chữ "cân bằng". Bạn biết cách phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc, học tập và nghỉ ngơi giải trí. Sự xuất hiện của một vài quý nhân trong tuần sẽ mang đến cho bạn những lời khuyên đắt giá cho sự nghiệp hoặc định hướng tương lai.

Tài chính của bạn duy trì ở mức ổn định nhờ khả năng quản lý chi tiêu thông minh, không có khoản phát sinh nào đáng lo ngại. Về mặt tình cảm, Thiên Bình độc thân trở nên vô cùng cuốn hút nhờ thần thái tự tin, thanh lịch. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng mạnh mẽ với đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt.

Bọ Cạp

Trực giác của Bọ Cạp trong tuần mới nhạy bén đến mức đáng kinh ngạc, giúp bạn dễ dàng đọc vị được suy nghĩ của người đối diện và đưa ra những quyết định chính xác trong công việc. Bạn không ngần ngại đối mặt với những thử thách mới mà sẵn sàng biến chúng thành bệ phóng để khẳng định năng lực cá nhân.

Về mặt tiền bạc, các quyết định tài chính trước đây bắt đầu sinh lời, đem lại cho bạn một nguồn thu tương đối rủng rỉnh. Chuyện tình cảm của Bọ Cạp tuần này: Bạn và nửa kia có những cuộc trò chuyện sâu sắc, thấu hiểu và chạm đến những góc khuất trong tâm hồn nhau, giúp sợi dây liên kết giữa hai người trở nên bền chặt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
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