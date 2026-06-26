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Cày phim ngày Hè: Song Tử mê chuyện kỳ ảo, Ma Kết thích kịch bản chữa lành

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

HHTO - Hãy chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và để vũ trụ gợi ý những bộ phim khiến bạn không thể bấm dừng.

Cung Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã)

Với tính cách mạnh mẽ, thích sự kịch tính và tràn đầy nhiệt huyết, hội cung Lửa chắc chắn sẽ ngủ gật trước những bộ phim tình cảm sướt mướt hay có nhịp điệu quá chậm. Chân ái của ba chòm sao này là những bộ phim hành động, giật gân hoặc trinh thám hình sự với plot twist cực gắt.

Phim gợi ý: Trò Chơi Con Mực mùa 2 (Squid Game 2), Toàn Trí Độc Giả (Omniscient Reader's Viewpoint), Thế Giới Không Lối Thoát (Alice in Borderland)... Những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, thế giới giả tưởng đầy hiểm nguy đòi hỏi sự dũng cảm và quyết đoán này sẽ giữ cho đôi mắt của Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã thao thức suốt đêm.

Hội Cung Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết)

Ngược lại với sự bùng nổ của cung Lửa, hội cung Đất lại tìm kiếm những giá trị thực tế, những câu chuyện có chiều sâu để vỗ về tâm hồn. Các bạn thường bị thu hút bởi những bộ phim truyền hình khai thác về đề tài gia đình, tình bạn bình dị nhưng sâu sắc, hoặc những bộ phim về góc khuất nghề nghiệp và đấu trường thương trường khốc liệt.

Phim gợi ý: Người Thầy Y Đức mùa 4 (Dr. Romantic 4), Chuyện Đời Bác Sĩ mùa 3 (Hospital Playlist 3), Nhật Ký Tự Do Của Tôi (My Liberation Notes)... Những thước phim nhẹ nhàng, đầy tình người và sự ấm áp từ những tổ hợp bạn thân kỳ cựu này sẽ là liều thuốc xoa dịu tâm hồn, mang lại cảm giác bình yên tuyệt đối cho Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết.

Hội Cung Khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình)

Song Tử sẽ vô cùng hào hứng với những bộ phim có nhiều lời thoại thông minh, dí dỏm. Thiên Bình thích những bộ phim có dàn diễn viên lung linh cùng bối cảnh thời trang mãn nhãn. Còn Bảo Bình lại cực kỳ đam mê những giả thuyết tương lai đen tối hay những câu chuyện kỳ ảo thách thức trí tưởng tượng. Sự hài hước văn minh và những ý tưởng sáng tạo không giới hạn sẽ khiến cung Khí vừa xem vừa phải trầm trồ suy ngẫm suốt đêm.

Phim gợi ý: Ngôi Trường Xác Sống (All of Us Are Dead), Bài Toán Ba Vật Thể (3 Body Problem)... Những màn sinh tồn nghẹt thở được nâng cấp thông minh hay những cốt truyện lật mở thế giới tương lai độc lạ sẽ khiến Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình cực kỳ phấn khích.

Hội Cung Nước (Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư)

Cự Giải sẽ đổ gục trước những câu chuyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào, những mối tình thanh mai trúc mã ấm áp. Song Ngư sẽ đắm chìm vào những bộ phim kỳ ảo, nơi tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới thời gian và không gian. Riêng Bọ Cạp lại bị thu hút bởi những góc tối tâm lý bí ẩn, những bộ phim tình cảm đan xen yếu tố trinh thám.

Phim gợi ý: Chàng Hậu (Mr. Queen), Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner), Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển (Hometown Cha-Cha-Cha)... Những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn pha chút kỳ ảo hoặc hài hước nhẹ nhàng này sẽ khiến Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư hoàn toàn chìm đắm vào không gian mơ mộng của những đêm mùa hạ.

Dù việc "cày phim" mùa hè mang lại nhiều phút giây thư giãn, 12 chòm sao cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình. Thay vì xem phim trong bóng tối hoàn toàn, hãy bật một chiếc đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ để giảm áp lực cho mắt. Bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn một bình nước để bổ sung đủ nước cho cơ thể và tự đặt giới hạn số tập phim mỗi tối, tránh thức quá khuya làm ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày hôm sau.

Thông điệp từ các vì sao: Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình đi qua những cuộc đời khác nhau. Hãy để những câu chuyện trên màn ảnh truyền thêm cho bạn cảm hứng, niềm tin và những góc nhìn tươi mới về cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
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