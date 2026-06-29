Horoscope 29/6 - 5/7: Bạch Dương đón tin vui, Cự Giải nổi bật chốn công sở

HHTO - Tuần mới mở ra nhiều cơ hội đáng chú ý về công việc, tài chính và các mối quan hệ khi nhiều cung hoàng đạo bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc cho nửa cuối năm.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Những ngày cuối tháng 6 mang đến cho "chú Cừu" nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn thường lệ. Đây là tuần mà các kế hoạch từng nằm trên giấy có cơ hội được triển khai thực tế và nhận được phản hồi tích cực.

Trong công việc, Bạch Dương có thể được giao phụ trách một hạng mục mới hoặc đảm nhận vai trò kết nối giữa các thành viên trong nhóm. Điều đặc biệt là những ý tưởng từng bị bỏ qua trước đây nay lại được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Nếu đang chờ phản hồi từ một cuộc phỏng vấn, dự án hợp tác hoặc đề xuất công việc, tuần này rất dễ xuất hiện tín hiệu khả quan.

Tài chính có xu hướng cải thiện nhờ những nguồn thu liên quan đến năng lực cá nhân. Một số chàng trai, cô gái thuộc cung này có thể nhận được khoản thưởng, hoa hồng hoặc cơ hội tăng thu nhập từ công việc ngoài giờ.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Tuần này mang đến cảm giác vững vàng và chủ động cho Kim Ngưu. Sau khoảng thời gian dành nhiều tâm sức cho công việc, chòm sao này bắt đầu nhìn thấy những kết quả rõ ràng.

Công việc xuất hiện cơ hội mở rộng các mối quan hệ chuyên môn. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường có thể giúp Kim Ngưu tiếp cận khách hàng mới, đối tác tiềm năng hoặc một hướng phát triển đáng cân nhắc. Những ai đang kinh doanh sẽ có cơ hội tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn thông qua mạng xã hội hoặc hoạt động quảng bá.

Trong tình cảm, Kim Ngưu trở nên cởi mở hơn trong việc thể hiện suy nghĩ và cảm xúc. Người độc thân dễ nhận được tín hiệu tích cực từ người mình quan tâm. Các cặp đôi có cơ hội giải quyết những hiểu lầm nhỏ và xây dựng sự đồng điệu sâu sắc hơn.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Trong công việc, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi khả năng giao tiếp, đàm phán hoặc xử lý thông tin sẽ giúp Song Tử phát huy thế mạnh. Những cuộc gặp gỡ trong tuần có thể mang đến những mối quan hệ giá trị hoặc lời mời hợp tác đáng chú ý.

Về tài chính, đây là một trong những cung có vận may nổi bật nhất tuần. Một khoản thu nhập bất ngờ, cơ hội kiếm thêm tiền hoặc tin vui liên quan đến hợp đồng, dự án mới có thể xuất hiện. Điều này giúp Song Tử tự tin hơn với những kế hoạch đang theo đuổi.

Đời sống tình cảm cũng nhiều màu sắc. Người độc thân dễ thu hút sự chú ý nhờ sự duyên dáng và khả năng trò chuyện cuốn hút. Những ai đã có đôi sẽ có nhiều dịp chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong các mục tiêu chung.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Mùa Cự Giải đang mang đến cho những chàng trai, cô gái thuộc cung này nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin đáng kể. Đây là tuần để họ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và thể hiện bản thân nhiều hơn.

Trong công việc, Cự Giải có cơ hội trở thành nhân tố nổi bật trong tập thể nhờ tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối mọi người. Những nỗ lực trước đây bắt đầu được ghi nhận bằng những lời khen, sự tín nhiệm hoặc cơ hội phát triển mới.

Chuyện tình cảm là điểm nhấn đặc biệt của tuần. Người độc thân dễ trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ xã hội và có cơ hội nhận được lời bày tỏ hoặc tín hiệu quan tâm từ ai đó.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo