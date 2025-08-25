Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 25/8 - 31/8: Kim Ngưu đừng cứng nhắc, Song Tử nên nói ít làm nhiều

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần này sẽ mang đến những cơ hội đột phá mà 12 cung hoàng đạo đã chờ đợi từ lâu. Hãy đón nhận thông điệp mà vũ trụ dành riêng cho bạn!

Bạch Dương

1a3a5a744892455c31d0551322e-6764.png

Sự năng động và quyết đoán đặc trưng của Bạch Dương sẽ được đánh giá cao hơn bao giờ hết. Một dự án quan trọng có thể được giao cho "chú Cừu", mở ra cánh cửa thăng tiến trong tương lai gần. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với xu hướng hành động quá nhanh mà thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng.

Trong tình yêu, mối quan hệ hiện tại cần được chăm sóc nhiều hơn thông qua những cử chỉ nhỏ nhưng ý nghĩa. Ai còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ ai đó thú vị qua môi trường làm việc. Về sức khỏe, cần chú ý đến việc nghỉ ngơi đầy đủ vì năng lượng cao có thể khiến bạn làm quá sức. Tài chính của Dương Cưu có dấu hiệu cải thiện nhờ thu nhập từ công việc chính tăng lên đáng kể.

Kim Ngưu

da205c744892455c31d055139a0-8693.png

Kim Ngưu đang yêu sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với đối phương, có thể có những quyết định quan trọng về tương lai chung. Còn những "chú Trâu" đang độc thân đừng ngạc nhiên nếu có ai đó bày tỏ tình cảm một cách bất ngờ, hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp. Trong công việc, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của bạn sẽ được ghi nhận, nhưng tránh cứng nhắc quá mức khi đối mặt với những thay đổi cần thiết.

Một khoản đầu tư dài hạn có thể mang lại kết quả khả quan. Sức khỏe bạn ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến chế độ ăn uống vì có xu hướng thưởng thức quá nhiều đồ ngọt. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để bạn dành thời gian bên gia đình và những người thân yêu.

Song Tử

494d5b744892455c31d0551523f-8282.png

Khả năng giao tiếp xuất sắc sẽ giúp Song Tử thuyết phục được những đối tác khó tính nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Một chuyến công tác hoặc cuộc gặp gỡ quan trọng có thể thay đổi hoàn toàn hướng phát triển sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với xu hướng nói nhiều hơn lắng nghe, đôi khi im lặng lại mang đến nhiều lợi ích hơn.

Trong tình yêu, sự hiểu lầm nhỏ có thể xảy ra do thiếu kiên nhẫn trong giao tiếp, hãy chậm lại và lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến hệ thần kinh vì có thể có dấu hiệu căng thẳng nhẹ. Tài chính có xu hướng tích cực nhờ những kết nối mới mang lại cơ hội kiếm thêm thu nhập. Hãy tận dụng tối đa năng lực của mình trong tuần này.

Cự Giải

8ef7b1744892455c31d05514127-2114.png

Một tin vui bất ngờ liên quan đến gia đình có thể khiến Cự Giải vô cùng hạnh phúc. Trong công việc, trực giác nhạy bén sẽ giúp Cua đưa ra những quyết định đúng đắn, đặc biệt trong việc đánh giá con người và tình huống. Tình yêu trở nên sâu sắc hơn với sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân.

Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến hệ tiêu hóa, nên ăn nhẹ và tránh thức khuya. Tài chính ổn định nhờ sự quản lý chi tiêu khôn ngoan, có thể có khoản tiết kiệm nhỏ dành cho gia đình. Hãy trân trọng những khoảnh khắc yên bình bên người thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

082bb127-ddda-4a89-8906-6879997b165d.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Bạch Dương #Kim Ngưu #tình yêu #sự nghiệp #cung hoàng đạo #chiêm tinh học

Xem thêm

Cùng chuyên mục