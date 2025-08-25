Horoscope 25/8 - 31/8: Kim Ngưu đừng cứng nhắc, Song Tử nên nói ít làm nhiều

HHTO - Tuần này sẽ mang đến những cơ hội đột phá mà 12 cung hoàng đạo đã chờ đợi từ lâu. Hãy đón nhận thông điệp mà vũ trụ dành riêng cho bạn!

Bạch Dương

Sự năng động và quyết đoán đặc trưng của Bạch Dương sẽ được đánh giá cao hơn bao giờ hết. Một dự án quan trọng có thể được giao cho "chú Cừu", mở ra cánh cửa thăng tiến trong tương lai gần. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với xu hướng hành động quá nhanh mà thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng.

Trong tình yêu, mối quan hệ hiện tại cần được chăm sóc nhiều hơn thông qua những cử chỉ nhỏ nhưng ý nghĩa. Ai còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ ai đó thú vị qua môi trường làm việc. Về sức khỏe, cần chú ý đến việc nghỉ ngơi đầy đủ vì năng lượng cao có thể khiến bạn làm quá sức. Tài chính của Dương Cưu có dấu hiệu cải thiện nhờ thu nhập từ công việc chính tăng lên đáng kể.

Kim Ngưu

Kim Ngưu đang yêu sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với đối phương, có thể có những quyết định quan trọng về tương lai chung. Còn những "chú Trâu" đang độc thân đừng ngạc nhiên nếu có ai đó bày tỏ tình cảm một cách bất ngờ, hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp. Trong công việc, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của bạn sẽ được ghi nhận, nhưng tránh cứng nhắc quá mức khi đối mặt với những thay đổi cần thiết.

Một khoản đầu tư dài hạn có thể mang lại kết quả khả quan. Sức khỏe bạn ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến chế độ ăn uống vì có xu hướng thưởng thức quá nhiều đồ ngọt. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để bạn dành thời gian bên gia đình và những người thân yêu.

Song Tử

Khả năng giao tiếp xuất sắc sẽ giúp Song Tử thuyết phục được những đối tác khó tính nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Một chuyến công tác hoặc cuộc gặp gỡ quan trọng có thể thay đổi hoàn toàn hướng phát triển sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với xu hướng nói nhiều hơn lắng nghe, đôi khi im lặng lại mang đến nhiều lợi ích hơn.

Trong tình yêu, sự hiểu lầm nhỏ có thể xảy ra do thiếu kiên nhẫn trong giao tiếp, hãy chậm lại và lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến hệ thần kinh vì có thể có dấu hiệu căng thẳng nhẹ. Tài chính có xu hướng tích cực nhờ những kết nối mới mang lại cơ hội kiếm thêm thu nhập. Hãy tận dụng tối đa năng lực của mình trong tuần này.

Cự Giải

Một tin vui bất ngờ liên quan đến gia đình có thể khiến Cự Giải vô cùng hạnh phúc. Trong công việc, trực giác nhạy bén sẽ giúp Cua đưa ra những quyết định đúng đắn, đặc biệt trong việc đánh giá con người và tình huống. Tình yêu trở nên sâu sắc hơn với sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Người độc thân có thể tìm thấy tình yêu qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân.

Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến hệ tiêu hóa, nên ăn nhẹ và tránh thức khuya. Tài chính ổn định nhờ sự quản lý chi tiêu khôn ngoan, có thể có khoản tiết kiệm nhỏ dành cho gia đình. Hãy trân trọng những khoảnh khắc yên bình bên người thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo