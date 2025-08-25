Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 25/8 - 31/8: Xử Nữ làm chủ cuộc sống, Thiên Bình dọn dẹp mâu thuẫn

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần này sẽ mang đến những cơ hội đột phá mà 12 cung hoàng đạo đã chờ đợi từ lâu. Hãy đón nhận thông điệp mà vũ trụ dành riêng cho bạn.

Sư Tử

2f7fdd744892455c31d05513d9a-2342.png

Sự tự tin của Sư Tử sẽ thu hút sự chú ý từ mọi phía, đặc biệt trong môi trường công việc. Một cơ hội lãnh đạo quan trọng có thể xuất hiện, cho phép bạn thể hiện khả năng điều hành và truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, hãy cân bằng giữa sự tự tin và kiêu ngạo, đôi khi lắng nghe ý kiến người khác sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn.

Trong tình yêu, đây là thời điểm để thể hiện sự lãng mạn và chăm sóc đối phương một cách đặc biệt. Ai còn độc thân nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nhận lời mời từ người đang yêu mến bạn. Tài chính có thể có khoản chi tiêu lớn cho việc đầu tư bản thân hoặc mua sắm những món đồ yêu thích, nhưng điều này là xứng đáng.

Xử Nữ

ba9d19744892455c31d055135ad-8848.png

Khả năng phân tích và tổ chức xuất sắc của Xử Nữ sẽ giúp giải quyết những vấn đề phức tạp tại nơi làm việc một cách hiệu quả. Một dự án mà chòm sao này đã miệt mài làm việc có thể cho thấy kết quả tích cực vượt mong đợi. Tuy nhiên, đừng để sự cầu toàn quá mức cản trở tiến độ chung của nhóm.

Trong tình yêu, hãy học cách bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên hơn thay vì luôn phân tích mọi thứ. Một cuộc trò chuyện sâu sắc với người ấy sẽ mang lại sự gần gũi bất ngờ. Về sức khỏe, cần chú ý đến việc thư giãn tinh thần, có thể thử yoga hoặc thiền định. Tài chính được quản lý tốt, có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng cho những mục tiêu dài hạn. Cuối tuần hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân.

Thiên Bình

5dc662744892455c31d055157da-4319.png

Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp cho những xung đột tại nơi làm việc, được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Một đối tác mới có thể xuất hiện với đề xuất hợp tác hấp dẫn, nhưng hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Trong tình yêu, sự lãng mạn và tinh tế của bạn sẽ làm tan chảy trái tim người ấy. Có thể có một buổi hẹn hò đặc biệt hoặc món quà bất ngờ. Thiên Bình độc thân có cơ hội gặp được ai đó có cùng sở thích nghệ thuật hoặc thẩm mỹ. Sức khỏe ổn định, nhưng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi đầy đủ. Tài chính có xu hướng chi tiêu cho những món đồ đẹp hoặc trải nghiệm thú vị, hãy cân bằng giữa thưởng thức và tiết kiệm.

Bọ Cạp

299fc4744892455c31d0551550b-6385.png

Trực giác siêu nhạy của Bọ Cạp sẽ giúp phát hiện ra những thông tin quan trọng mà người khác bỏ qua, có thể liên quan đến một cơ hội đầu tư hoặc thay đổi trong công việc. Sự kiên trì và không ngại đào sâu vào vấn đề sẽ mang lại thành công bất ngờ. Trong tình yêu, một cuộc trò chuyện thẳng thắn có thể làm sáng tỏ những hiểu lầm tồn đọng, giúp mối quan hệ trở nên chân thật hơn.

Người độc thân có thể bị thu hút bởi ai đó bí ẩn và có chiều sâu. Sức khỏe cần chú ý đến việc detox cơ thể, nên uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh. Tài chính có thể có biến động nhẹ, nhưng nhờ sự nhạy cảm với thị trường mà bạn có thể tránh được những rủi ro không đáng có. Hãy tin vào bản năng của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

082bb127-ddda-4a89-8906-6879997b165d.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#horoscope #cung hoàng đạo #tuần mới #đột phá #cơ hội #vận mệnh

