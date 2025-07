Hơn 300 vận động viên bước vào tranh tài Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức”

TPO - Giải đấu được tổ chức nhằm kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để mua, lắp đặt quạt trần cho các trường học địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An trước khi bước vào năm học mới, qua đó góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh.

Sáng 5/7, tại cụm sân Picklezone Vinh heritage (khu đô thị Vinh Heritage, Nghệ An) đã diễn ra lễ Khai mạc Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức”.

Tham dự buổi lễ có chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong Khu vực Bắc Trung Bộ; anh Nguyễn Danh Nam - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội, trưởng ban xã hội, Hội doanh nhân trẻ tỉnh cùng đại diện các nhà tài trợ giải và hơn 300 vận động viên tham gia giải đấu.

Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi và cổ vũ, động viên phong trào tập luyện môn Pickleball trên địa bàn tỉnh Nghệ An; góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tầng lớp nhân dân.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức phát động chương trình thiện nguyện “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” và mong muốn lan toả thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay vận động nguồn lực xã hội hóa để mua, lắp đặt quạt trần cho các trường học địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An trước khi bước vào năm học mới, qua đó góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh. Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ với số tiền gần 200 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã ra mắt Câu lạc bộ “Pickleball Thanh niên Nghệ An” gồm 14 thành viên. Câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu kết nối các bạn trẻ yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball - một môn thể thao mới mẻ, thú vị, đang được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện thể chất mà còn là nơi gắn kết, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng thanh niên Nghệ An.

Được biết, tham gia giải đấu có 155 cặp thi đấu với hơn 300 vận động viên. Trong đó có 72 cặp đôi thi đấu trình 4.2; 36 đôi trình 4.4 và có 25 cặp đôi trình 4.8. Ngoài ra, có 22 cặp đôi thi đấu ở hạng mục đôi nam nữ.

Tham gia giải đấu, các VĐV có cơ hội nhận được cúp và nhiều phần quà hấp dẫn, trị giá lớn đến từ các nhà tài trợ giải. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng. Trong suốt quá trình diễn ra giải, Ban tổ chức đã bố trí khu vực đồ ăn nhanh, nước uống nhằm đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên thi đấu.

Được biết, giải đấu được diễn ra với quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp và được điều hành bởi các trọng tài có kinh nghiệm với 100% được cấp chứng chỉ trọng tài Pickleball, trong đó có 1 trọng tài quốc gia. Tổ trọng tài cam kết sẽ điều hành giải đấu khách quan, công tâm vì sự thành công của giải đấu.

Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các trận thi đấu ở nội dung trình đấu 4.2 và các hạng mục khác. Giải đấu sẽ diễn ra tại cụm sân Picklezone Vinh heritage (khu đô thị Vinh Heritage, Nghệ An) trong 2 ngày 5,6/7.