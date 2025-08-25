Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 300 hiện vật, hình ảnh nhắc nhớ hào khí mùa thu lịch sử năm 1945

TPO - Triển lãm Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử tại Bảo tàng Quân khu 9 (TP. Cần Thơ) mở cửa phục vụ khách tham quan, nhân dân từ nay đến hết tháng 9/2025, với hơn 300 hiện vật, hình ảnh tái hiện lại Mùa thu lịch sử, Sức mạnh niềm tin và Tiếp bước vinh quang.

Ngày 25/8, Cục Chính trị Quân khu 9 khai mạc triển lãm Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử tại Bảo tàng Quân khu 9. Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, hiện vật và hơn 200 đầu sách tái hiện hào khí của mùa thu lịch sử năm 1945. Những hiện vật, hình ảnh nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, chủ quyền đã được bao thế hệ cha anh đánh đổi bằng cả tính mạng.

Qua triển lãm góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

z6942321217684-835bcfa7b9ef0171941b63a3b8114e5d.jpg
Triển lãm Cách mạng tháng 8 - Mốc son lịch sử tại Bảo tàng Quân khu 9, TP. Cần Thơ. Ảnh: M. Trung.

Đại tá Dương Công Sang - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 - cho biết cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã anh dũng đồng lòng tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 thành công. Từ đây chấm dứt hơn 80 năm ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 năm 1945, theo Đại tá Sang, đưa đất nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, dân chủ.

Đại tá Sang nhìn lại sau 80 năm thành lập nước và gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Cùng đó, mọi mặt đời sống văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, vị thế và uy tín quốc tế đều không ngừng được nâng cao.

Đại tá Sang kỳ vọng qua triển lãm Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử sẽ mang đến cho khách tham quan bức tranh toàn diện về Cách mạng Tháng 8 năm 1945, đặc biệt trên địa bàn Quân khu 9. Nội dung triển lãm gồm 3 phần: Mùa thu lịch sử, Sức mạnh niềm tin, và Tiếp bước vinh quang.

z6942321227488-0ae7a298c764ee8c3b879958f465989b.jpg
Cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh tham quan lịch sử cách mạng của đất nước tại triển lãm.
z6942321256939-ffd7f55a24486a978ba6aa05c4bf944a.jpg
Lãnh đạo Quân khu 9 cùng cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm.
z6942321259366-9f04c7077bde4fbdbc7c4ec1b3dafce6.jpg
z6942321236350-2004be72da15d0f656ffde58e05f638f.jpg
Cán bộ giới thiệu về khí tài quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh.
z6942321175688-7e290aabc084bc8aa3407c8c634d3414.jpg
z6942321237145-eee13de349b58dc2a5647571aaed7aeb.jpg
Các bạn sinh viên tìm hiểu về lịch sử đất nước, sự cống hiến, hy sinh của bao lớp cha anh làm nên đất nước độc lập, tự do.
z6942321202752-2ee3d4c43a003a06551b5ca38ab60697.jpg
z6942321198422-0590e3f6f1846c24c7532dcab0245a90.jpg
Cán bộ lực lượng Quân khu 9 tìm hiểu thông tin 80 năm mùa thu cách mạng.
z6942321208527-ba8a6947451e86c209da4134d46963d9.jpg
z6942321168087-1ed6273e15fb3ba0b90ecb6f80fa9906.jpg
z6942321191714-93dee1f3fe05237d263458d49853f720.jpg
Hiện vật, hình ảnh khắc họa một phần không khí cách mạng mùa thu lịch sử năm 1945.
z6942321228417-85fbbff7110439756e8f987bf5c8d646.jpg
z6942321206436-195f84f14dddf3d7c0cba539590dfad9.jpg
Một số loại vũ khí quân xâm lược sử dụng tại chiến trường Việt Nam.
Hòa Hội
#quốc khánh 2/9 #cách mạng #Bác Hồ #triển lãm #Quân khu 9

