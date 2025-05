Hơn 150 cán bộ Công an An Giang, Sóc Trăng nghỉ hưu theo nguyện vọng

TPO - Hơn 150 cán bộ, sĩ quan Công an tỉnh An Giang và Sóc Trăng vừa được trao quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 23/5, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu cho 68 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy đội, công an cấp xã và cán bộ công tác trong lực lượng. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời phục vụ việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, biểu dương, ghi nhận những cống hiến, nỗ lực và kết quả công tác quan trọng của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ nhận quyết định đợt này, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Công an toàn tỉnh.

Trong số 68 người được giải quyết nghỉ công tác đợt này tại Công an An Giang, có 13 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, 21 chỉ huy cấp đội, 20 chỉ huy công an cấp xã và 14 cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ sau khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng qua vai trò Hội Cựu Công an nhân dân, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước đó, chiều 22/5, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác đối với 85 cán bộ, chiến sĩ và lao động hợp đồng.

Cụ thể, có 17 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng và tương đương, 50 chỉ huy công an cấp xã, cấp đội, 12 cán bộ không giữ chức vụ và 6 lao động hợp đồng.