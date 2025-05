Nhiều lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Thái Nguyên xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ngày 9/5, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội thuộc Công an tỉnh, phục vụ cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Thực hiện chủ trương về việc tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đợt này, công an tỉnh Thái Nguyên có 28 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ công tác.

Theo quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, trong 28 đồng chí có 19 người là lãnh đạo cấp phòng (6 đồng chí trưởng phòng, 13 đồng chí phó trưởng phòng) và 9 chỉ huy cấp đội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng của các đồng chí nghỉ công tác trong đợt này.

Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn các đồng chí sau khi nghỉ công tác tiếp tục quan tâm, theo dõi và chia sẻ những kinh nghiệm quý cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng; luôn giữ gìn phẩm chất, phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tại địa phương.