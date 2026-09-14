Hơn 1.400 đại biểu từ 42 quốc gia sẽ dự Hội nghị Chăn nuôi Á - Úc tại Hà Nội

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đứng trước nhiều yêu cầu mới về năng suất, môi trường, dịch bệnh và công nghệ, Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) dự kiến quy tụ hơn 1.400 đại biểu sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp cho phát triển chăn nuôi bền vững.

Kết nối khoa học, công nghệ và thực tiễn

Tại họp báo ngày 14/9, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV) - đơn vị chủ trì, cho biết Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á - Úc lần thứ 21 (AAAP 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28-31/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đến nay, hội nghị đã có khoảng 1.400 đại biểu đăng ký, trong đó khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam

Theo AHAV, hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang đứng trước nhiều yêu cầu chuyển đổi, từ tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi, áp lực môi trường đến cạnh tranh thị trường và yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực.

Với chủ đề “Chăn nuôi bền vững”, hội nghị hướng tới kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý và tổ chức trong khu vực để chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm giải pháp phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả, thích ứng và bền vững.

Chương trình khoa học của AAAP 2026 được xây dựng theo hướng liên ngành, với 14 nhóm chuyên đề, bao gồm di truyền và giống vật nuôi, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, sức khỏe vật nuôi, khoa học về lợn, gia cầm, gia súc nhai lại, sản phẩm chăn nuôi, môi trường, quản trị số và chăn nuôi thông minh, chăn nuôi nông hộ, thú cưng và động vật cảnh, phúc lợi động vật.

Một trong những định hướng được đặt ra là tăng cường kết nối giữa khoa học, công nghệ, chính sách, doanh nghiệp và người chăn nuôi, qua đó thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Hội nghị cũng được kỳ vọng tạo không gian để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, kết nối với chuyên gia và các đối tác quốc tế.

Dấu mốc của ngành chăn nuôi Việt Nam

AAAP là hội nghị khoa học được tổ chức hai năm một lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên. Được thành lập từ năm 1980, hội nghị quy tụ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có ngành chăn nuôi phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.

Việt Nam từng đăng cai AAAP lần thứ 13 vào năm 2008 với 1.270 đại biểu đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, sau sự kiện này, ngành chăn nuôi Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới, phát triển và hội nhập sâu rộng, đạt nhiều kết quả về quy mô, năng suất, chất lượng và năng lực sản xuất.

Việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai AAAP 2026 được đánh giá là dấu mốc quan trọng đối với ngành chăn nuôi và nông nghiệp Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối của Việt Nam với cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Thông qua hội nghị, Việt Nam kỳ vọng không chỉ tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế mà còn giới thiệu với cộng đồng quốc tế những kết quả nghiên cứu, năng lực đào tạo, công nghệ, sản phẩm và tiềm năng của ngành chăn nuôi trong nước.

Ban Tổ chức kỳ vọng AAAP 2026 sẽ đưa ra thông điệp Hà Nội về "Chăn nuôi bền vững", hướng tới sự chung tay của các Chính phủ, cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi trong khu vực và trên thế giới, với mục tiêu hài hòa giữa con người, môi trường và vật nuôi.