Hơn 1,2 triệu bài dự thi tham gia Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2026

HHTO - Sáng 8/5, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2026. Cuộc thi thu hút hơn 1,2 triệu bài dự thi từ thiếu nhi cả nước, lan tỏa tình yêu lịch sử, văn hóa và niềm đam mê sưu tập tem trong học sinh.

Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2026.

Sau hơn 5 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hàng triệu học sinh trên khắp cả nước tham gia với hơn 1,2 triệu bài dự thi. Nhiều bài thi được đầu tư công phu, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, bám sát chủ đề cuộc thi và sưu tầm nhiều bộ tem quý, tem hiếm có giá trị tư liệu.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo Ban Tổ chức, các bài dự thi năm nay cho thấy sự tìm tòi, niềm yêu thích lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như khả năng sáng tạo của thiếu nhi Việt Nam thông qua hoạt động sưu tập, tìm hiểu tem bưu chính.

Từ hơn 1,2 triệu bài dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 20 tập thể và 85 giải cá nhân với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho em Đặng Trung Hiếu, lớp 4/1, Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Bốn giải Nhất được trao cho các em: Bùi Lê Hoàng Nam, lớp 5E6, Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hải Phòng); Nguyễn Yến Lam, lớp 3C, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Tây Ninh); Bùi Ngọc Bảo Châu, lớp 9/3, Trường THCS Kim Đồng (Đà Nẵng) và Kiều Hải Phong, lớp 9A9, Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 16 giải Nhì, 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho hai khối Tiểu học và THCS; đồng thời vinh danh các Hội đồng Đội địa phương, liên đội có số lượng bài dự thi lớn và nhiều bài thi chất lượng cao.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua tem bưu chính.