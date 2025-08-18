Hơn 100 sinh viên công nghệ về 44 xã, phường ở Đà Nẵng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 18/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, cho biết hôm nay 105 sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) các trường đại học tại Đà Nẵng xuất quân lên đường tới 44 xã phường hỗ trợ dân giải quyết thủ tục hành chính.

Các sinh viên ngành CNTT xuất quân về xã, phường để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh T. H

Đây là hoạt động thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về việc tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại các phường, xã nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT và chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương; đặc biệt là cung cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Qua rà soát và đăng ký, hiện có 69 phường, xã có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành CNTT.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp với các trường như Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường Đại học FPT, Đại học Duy Tân lên kế hoạch, lập danh sách và tuyển chọn được 105 sinh viên lên đường đợt đầu về 44 xã, phường.

Nhiệm vụ chính của sinh viên khi về các địa phương là hỗ trợ cán bộ xử lý các sự cố kỹ thuật thiết bị làm việc như máy tính, máy in, mạng... Hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Sinh viên cũng túc trực giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả; sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID…; các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI.

Ông Hồng cho hay, sau đợt 1 Sở sẽ tổ chức các đợt điều động kế tiếp tùy theo nhu cầu của xã, phường và lượng đăng ký của sinh viên.

Trước đó, theo đề án hỗ trợ xã, phường hoạt động trong thời gian đầu tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7, Sở Khoa học và Công nghệ đã huy động nhân lực của doanh nghiệp trong ngành (VNPT, Bưu điện, Viettel) trực tiếp hỗ trợ xã, phường ứng dụng CNTT, với 2 người/1 xã, phường.