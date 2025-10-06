Hội tân binh Running Man Vietnam: Anh Tú Atus tỏa sáng, Quân A.P “tay thối” kế nhiệm Ngô Kiến Huy

HHTO - Tập 1 Running Man Vietnam mùa 3 vừa lên sóng đã khiến khán giả bất ngờ với độ chịu chơi cùng sự nhanh trí của những “gương mặt mới” như Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và Quang Tuấn.

Sau thời gian dài vắng bóng, Running Man Vietnam chính thức trở lại và nhanh chóng mang đến loạt cảm xúc cho khán giả. Bên cạnh màn tái hợp của “hội tiền bối” Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát, mùa mới còn chào đón bốn “tân binh” Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Cả đội hình tạo nên loạt tình huống bất ngờ, hài hước khiến netizen “cười nghiêng ngả”.

Anh Tú Atus: Vừa hài hước vừa mưu trí, được dự đoán là “át chủ bài mới”

Ngay từ tập mở màn, Anh Tú Atus đã cho thấy phong độ nổi bật dù liên tục trở thành “con mồi” của các tiền bối. Sở hữu thể lực tốt và tư duy nhanh nhẹn, nam diễn viên nhanh chóng thích nghi với nhịp độ khốc liệt của trò chơi. Trong phần nhiệm vụ cuối cùng, Anh Tú Atus gây bất ngờ khi khéo léo che giấu thân phận “thây ma gốc” và giành chiến thắng chung cuộc trong tập 1.

Với giao diện điển trai cùng kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, Anh Tú Atus không chỉ thành công lấy được niềm tin của Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát mà còn tạo nên những thước phim xé bảng tên “đậm chất điện ảnh”. Phong thái điềm tĩnh, thông minh và khả năng xoay chuyển tình thế của nam diễn viên khiến anh được khán giả nhận định là “át chủ bài mới” của mùa này.

Anh Tú Atus gây bất ngờ bởi sự mưu trí, nhanh nhẹn cùng biểu cảm hài hước và khả năng diễn xuất linh hoạt. Nguồn clip: Threads @teamatus310.

Quang Trung: Cây hài duyên dáng với tư duy suy luận nhạy bén

Quang Trung tiếp tục phát huy thế mạnh về biểu cảm hài hước với những mảng miếng tự nhiên, duyên dáng. Trong nhiệm vụ giải mã thây ma, anh thể hiện khả năng quan sát tinh tế và tư duy nhanh nhạy khi là người đầu tiên đưa ra suy luận chính xác, giúp cả đội mở được mật khẩu và vượt qua thử thách.

Không chỉ mang đến năng lượng tích cực, Quang Trung còn ghi điểm bởi sự nhiệt tình và tinh thần đồng đội khi luôn kề cạnh, hỗ trợ Ninh Dương Lan Ngọc hoàn thành thử thách cuối cùng. Tuy không nổi trội về thể lực, nhưng nam diễn viên đã chinh phục khán giả bằng trí thông minh, sự dí dỏm và khả năng ứng biến linh hoạt.

Quang Trung mang đến cho chương trình một “làn gió mới”: vừa nhạy bén, vừa dí dỏm, giúp cân bằng giữa những yếu tố kịch tính và giải trí.

Quang Tuấn: Tân binh thật thà giữa chiến trường “lầy lội”

Lần đầu góp mặt trong một gameshow vận động cường độ cao, Quang Tuấn gây chú ý với tính cách hiền lành, chân thật và có phần “ngơ ngác” giữa cuộc chiến khốc liệt. Trong vòng xé bảng tên mở màn, anh bị “hội tiền bối” vây ráp đến mức “sang chấn tâm lý”, không kịp trở tay với nhịp độ kịch tích của chương trình.

Tuy chưa có nhiều chiêu trò hay chiến lược, nhưng Quang Tuấn gây ấn tượng với khán giả bởi sự thật thà và lý lẽ phản biện hài hước: “Tui chơi cái này bằng niềm tin và lòng thật thà của mình, gia đình tui gia giáo, có sao tui nói vậy”. Nhiều khán giả mong đợi Quang Tuấn sẽ dần “bung sức” trong các tập tiếp theo, khi đã quen hơn với nhịp độ và tinh thần cạnh tranh đặc trưng của chương trình.

Khác với hình tượng “quậy đục nước” trên mạng xã hội, Quang Tuấn khiến khán giả bất ngờ vì độ thật thà khi đối mặt với các thành viên “lão làng” như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc.

Quân A.P: Người kế nhiệm “tay thối” của "Thỏ Đen" Ngô Kiến Huy

Ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện, Quân A.P đã khiến khán giả cười rung người khi liên tiếp nhận năm bài học vỡ lòng về xé bảng tên từ các “tiền bối”. Nam ca sĩ còn kế nhiệm Ngô Kiến Huy làm “người xui xẻo” nhất chương trình khi liên tục bốc trúng những phong bì gợi ý trống.

Cũng giống như Quang Tuấn, Quân A.P được đánh giá là một chơi hiền lành, thật thà và duyên dáng. Dù liên tiếp “te tua” trong vòng xé bảng tên, Quân A.P vẫn giữ tinh thần lạc quan, không ngại lăn xả và cố gắng hết mình ở mọi thử thách. Chính thái độ chơi hết sức và năng lượng tích cực ấy đã khiến Quân A.P được nhiều khán giả yêu mến ngay từ tập phát sóng đầu tiên.

Quân A.P khiến khán giả bật cười vì sự xui xẻo ngay từ những thử thách đầu tiên.

Sự xuất hiện của những gương mặt mới đã mang đến một làn gió trẻ trung, dí dỏm và thú vị. Nếu Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát giữ vai trò dẫn dắt, kết nối thành viên, thì nhóm “hậu bối” Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P đem đến nguồn năng lượng tươi mới, tạo nên những tình huống kịch tính và đầy bất ngờ.

Qua tập mở màn, khán giả có thể cảm nhận rõ nỗ lực của dàn cast mới trong việc hòa nhập và thể hiện cá tính riêng. Với màn ra mắt vừa hài, vừa kịch tính, Running Man Vietnam mùa 3 hứa hẹn sẽ là một chương trình hấp dẫn với sự giao thoa giữa mưu trí, thể lực và sự hài hước.