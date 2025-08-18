Hội nghị KOL không trang trí hoa để dành tiền gửi Cuba

TPO - Sáng 18/8, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Hội nghị chọn sự tối giản gửi trọn yêu thương đến người dân Cuba.

Sự kiện quy tụ hơn 300 gương mặt tiêu biểu là những người có sức ảnh hưởng (KOL - Key Opinion Leader) trên toàn quốc, cùng đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng truyền thông và công ty quản lý, đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng A05, Bộ Công an - bày tỏ sự trân trọng trước ý tưởng nhân văn của ban tổ chức khi dành toàn bộ chi phí hoa trang trí cho hoạt động thiện nguyện.

“Đặc biệt, số tiền hôm nay sẽ được dành để ủng hộ đất nước Cuba, người bạn thủy chung, luôn dành nhiều tình yêu thương cho nhân dân Việt Nam. Chúc cho hội nghị thành công, góp phần khơi nguồn cảm hứng, sức mạnh đoàn kết để đưa Việt Nam bước cao, bước xa trong kỷ nguyên số”, Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng A05, Bộ Công an - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hội nghị trở thành nơi hội tụ của hơn 300 gương mặt ảnh hưởng hàng đầu: từ nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu đến những nhà sáng tạo nội dung trẻ trung, đầy năng lượng. Xuất hiện trong danh sách có thể kể đến NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Myo, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy, cùng các gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan, Tina Thảo Thi, Vĩnh Thích Ăn Ngon, Tuấn Ngọc Đây, Hana Ban Mê…

Hội nghị khẳng định trong kỷ nguyên số, mỗi khoảnh khắc đều có thể biến thành cơ hội lan tỏa giá trị, vượt qua rào cản địa lý và văn hóa. KOL ngày nay không chỉ là những người tạo xu hướng, mà còn là những sứ giả truyền cảm hứng, góp phần giữ gìn và quảng bá bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Đặc biệt, sự kiện chứng kiến sự ra mắt hai sáng kiến trọng điểm: “Liên minh Niềm tin số”: Tập hợp KOL trên toàn quốc, tạo nên lực lượng ảnh hưởng tích cực, đồng hành cùng đất nước kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới; “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”: Khung đánh giá minh bạch, xác thực đạo đức, trách nhiệm, uy tín của KOL, qua đó thiết lập chuẩn mực truyền thông phù hợp pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và củng cố niềm tin xã hội.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Từ sự giản dị nhưng nhân văn ngay trong cách tổ chức, đến thông điệp về trách nhiệm và niềm tin số, hội nghị không chỉ là nơi hội tụ các gương mặt có sức ảnh hưởng, mà còn là lời kêu gọi chung tay của cả cộng đồng KOL trong hành trình xây dựng hình ảnh Việt Nam văn minh, sáng tạo và giàu bản sắc trong kỷ nguyên số.