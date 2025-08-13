Gần 300 nhân vật có ảnh hưởng mạnh trên nền các nền tảng số quy tụ tại KOL Summit 2025

TPO - Ngày 18/8 tới đây, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông và mạng xã hội khi Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL Summit 2025) chính thức diễn ra. Sự kiện quy mô quốc gia này quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành trên cả nước, những gương mặt đang tạo nên làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) quy tụ hơn 200 KOL tiêu biểu. (Ảnh: Cục A05).

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức.

Sau thời gian sàng lọc nghiêm túc, danh sách những người có ảnh hưởng (KOL-Key Opinion Leader, người có tầm ảnh hưởng), được xã hội “chọn mặt gửi vàng” đã dần lộ diện. Đó là những nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng không chỉ tạo ra tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội mà còn lan toả giá trị tích cực vào đời sống xã hội, đóng vai trò như những “cột mốc niềm tin” giữa kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong danh sách được kỳ vọng này, công chúng dễ dàng nhận ra những cái tên quen thuộc như NSND Xuân Bắc, MC Khánh Vy, hoa hậu Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Thanh Thủy, ca sĩ Đen Vâu, Tùng Dương, Phương Thanh, Hà Myo, em bé Xệ Xệ, Sùng A Tủa, đầu bếp Đồng Văn Hùng (Ẩm thực mẹ làm), cùng dàn KOL trẻ trung từ Schannel, Saigon Teu...

Họ là đại diện cho nhiều thế hệ, ngành nghề, nền tảng, từ sân khấu, âm nhạc, thời trang, ẩm thực, truyền thông đến sáng tạo nội dung kỹ thuật số. Điểm chung không phải là độ nổi tiếng đơn thuần, mà ở việc sử dụng sức ảnh hưởng một cách có trách nhiệm, truyền cảm hứng và phản ánh những giá trị tích cực trong xã hội.

Khi xã hội ngày càng vận hành trên không gian mạng, con người đang sống “một phần đời số” và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mạng xã hội. Trong môi trường đó, KOL không chỉ là người nổi tiếng, mà là những “người dẫn đường”, có khả năng định hướng xu hướng, hành vi và niềm tin cộng đồng.

Đó là lý do vì sao những KOL có trách nhiệm cần được vinh danh, tập hợp, định hướng để cùng tạo nên sức mạnh tinh thần, củng cố nền tảng xã hội bền vững cho kỷ nguyên mới, nơi Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng hùng cường.

Nhằm kết nối và phát huy vai trò dẫn dắt đó, Liên minh Niềm tin số đã chính thức ra đời, quy tụ những KOL chân chính, các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, tổ chức truyền thông, và cơ quan quản lý nhà nước. Liên minh hướng tới mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái nơi những người có ảnh hưởng trở thành lực lượng dẫn dắt niềm tin số, lan tỏa giá trị tích cực, chống tin giả, bảo vệ người dùng và góp phần vào phát triển xã hội bền vững.

Slogan: “Ảnh hưởng trách nhiệm, dẫn dắt niềm tin”, không chỉ là lời hiệu triệu, mà còn là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong thời đại số.

Đề xuất đánh giá và xếp hạng tín nhiệm KOL

Để đảm bảo niềm tin được trao đúng người, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã đề xuất mô hình “Đánh giá và xếp hạng tín nhiệm KOL”, dựa trên kinh nghiệm quốc tế như ARPP (Pháp), với 5 trụ cột đánh giá gồm: Minh bạch nội dung và quảng cáo; Đạo đức truyền thông và lịch sử hành vi; Tương tác thực và phản hồi tích cực; Phù hợp thương hiệu và giá trị xã hội; Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trên cơ sở đó, các KOL có thể được cấp Chứng chỉ Đạo đức, Chuyên nghiệp hoặc Cộng đồng, có hiệu lực 12 tháng. Đây không chỉ là công cụ giúp doanh nghiệp, cơ quan quản lý phân loại và lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, mà còn là “tấm gương phản chiếu” sự trưởng thành của KOL, từ một cá nhân sáng tạo trở thành chủ thể có trách nhiệm xã hội.

Câu chuyện "chọn mặt gửi vàng" không còn là sự ví von truyền thống, mà đã trở thành nguyên lý vận hành của truyền thông hiện đại. Người dùng mạng xã hội không chỉ cần thông tin, họ cần những người truyền thông đáng tin cậy. Và khi niềm tin đó được đặt đúng chỗ, xã hội sẽ mạnh mẽ hơn, văn minh hơn và giàu bản sắc hơn.

“Chúng ta cần những KOL không chỉ lan toả điều hay mà còn có thể chặn lại cái sai. Cần những người thắp lên ánh sáng chứ không cổ vũ bóng tối”, một thành viên sáng lập Liên minh chia sẻ.

Với sự hình thành của Liên minh Niềm tin số và hệ thống đánh giá tín nhiệm minh bạch, cộng đồng KOL Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, nổi tiếng gắn với uy tín, và lan toả được quy chuẩn thành kiến tạo xã hội.