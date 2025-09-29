Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) biến lớp học thành 'đại tiệc tiếng Anh'

SVO - Không cần sân khấu hoành tráng, sáng 29/9, vòng Sơ loại Unlock The IELTS 2025 đã biến từng lớp học ở THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành ‘sàn diễn ngôn ngữ’. Hàng nghìn học sinh vừa hồi hộp, vừa phấn khích khi được thử thách bản thân bằng tiếng Anh cùng bạn bè.

Khác với tưởng tượng về một cuộc thi hùng biện nghiêm trang, vòng sơ loại Unlock The IELTS 2025 tại Trường THPT Nguyễn Trãi diễn ra "siêu" gần gũi. Thí sinh chính là các bạn học sinh trong lớp, khán giả cũng là thầy cô và những người bạn ngồi ngay cạnh. Chính sự thân thuộc này đã biến thử thách tiếng Anh thành trải nghiệm đáng nhớ.

Hàng nghìn học sinh đến từ các khối 10, 11, 12 trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) tham gia vòng Sơ loại cuộc thi.

Điểm thú vị của cuộc thi là cơ hội dành cho học sinh cả 3 khối khi điều kiện bắt buộc của cuộc thi là mỗi đội tuyển thi vòng chung kết sẽ gồm 3 thành viên đại diện cho 3 khối 10,11 và 12.

Học sinh tập trung làm bài trong vòng sơ loại cuộc thi.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ được diễn ra vào sáng Chủ Nhật, ngày 2/11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Hàng nghìn học sinh tham gia làm bài test để chọn ra đội tuyển gồm 3 thành viên chính thức và 2 dự bị. Đây có thể được coi là cuộc thi có tỉ lệ chọi cao chưa từng có.

Unlock The IELTS 2025 mang slogan “Speak with confidence – Shine with pride” (Nói tự tin – Tỏa sáng tự hào), và với màn thể hiện của học sinh Nguyễn Trãi, tinh thần ấy đã được truyền tải trọn vẹn. Hành trình của cuộc thi sẽ tiếp tục “ghé” nhiều trường khác, hứa hẹn tạo nên một trend học đường mới trong cộng đồng học sinh Hà Nội.